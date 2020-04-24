Як живуть люди в заблокованому гуртожитку у Вишневому
Гуртожиток у місті Вишневому під Києвом став місцем двотижневої ізоляції для понад двох сотень людей. Там підтвердили 78 випадків коронавірусної інфекції, з них 16 - діти, повідомили у Київській облдержадміністрації.
Раніше тут підтвердили дві смерті від COVID-19.
Водночас не всі мешканці гуртожитку вже знають результати свого тесту.
"Ми, мешканці, ще не знаємо результатів. Я, наприклад, не маю відомостей щодо свого тесту. А по телебаченню вже показували", - розповідає Володимир, який живе в гуртожитку.
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Мешканці також розповіли про допомогу від волонтерів та місцевої влади, брак інформації та велику кількість фейків навколо ситуації в гуртожитку.
Результати тестів невідомі
Володимир розповідає, як мешканці гуртожитку реагують на ситуацію:
"Є адекватні люди, як на моєму поверсі. Ми допомагаємо та підтримуємо один одного. Паніки ні в кого немає. А є такі, що ледь не вистрибували з вікон. Позавчора жінка дуже хотіла поїхати, а її просили зачекати до результатів тестів, то вона зчинила скандал", - каже він.
Попри те, що Київська ОДА ще день тому повідомила про кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19, частина мешканців гуртожитку кажуть, що не знають своїх результатів.
"Ми досі не отримали результати тестів. У групі написали, що сьогодні нам їх мають привезти в конверті. Але поки що інформації ніякої немає. Це найбільше хвилює людей", - додає Володимир.
Також, за його словами, люди знервовані через чутки, що будуть вивішувати списки хворих, хоч це і є лікарською таємницею.
"Якби було менше фейків щодо нашої ситуації... Зараз багато повідомлень, які не зовсім відповідають дійсності", - ділиться враженнями він.
Боротьба за ізоляцію
Інша мешканка гуртожитку Оксана Коваленко дякує ЗМІ, адже завдяки розголосу в пресі на ситуацію звернули увагу.
Вона мешкає в гуртожитку понад 10 років і розповідає, що їй та іншим активістам довелося поборотися, аби влада вжила заходів з ізоляції мешканців та дезінфекції гуртожитку.
Першу допомогу отримали від волонтерів, які через соцмережі зібрали гроші й закупили продукти та засоби дезінфекції.
"Останні два дні приєдналася місцева влада, привезли продуктові набори кожному мешканцеві. У четвер зробили першу повну дезінфекцію гуртожитку", - розповіла Оксана.
За її словами, мешканці гуртожитку намагаються ізолюватися, але у них спільна кухня і санвузол на декілька кімнат.
"Між поверхами ми не ходимо. А продукти хворим передаємо через вікно на балконі", - розповідає Оксана Коваленко.
Додатковою проблемою є судовий спір щодо приватизації гуртожитку, який триває вже давно. А у кільканадцяти кімнатах через суперечку відрізане електропостачання.
Без паніки і без інформації
Зараз гуртожиток очеплений по периметру працівниками поліції, там цілодобово чергують карети швидкої допомоги.
Із продуктами проблем нема - їх підвозять волонтери і міська влада, кажуть мешканці гуртожитку.
"У моєму блоці вісім кімнат. Дівчата щоранку прибирають спільний коридор. З іншими поверхами ми не спілкуємося", - розповідає Володимир про свою щоденну рутину.
До мешканців не приїздив ніхто з представників місцевої влади. А інформація - саме те, чого бракує зараз людям.
"Є побажання і до міськради, і до медиків - щоб трошки краще нас інформували. Можна було б приїхати і поспілкуватися, заспокоїти, прояснити ситуацію, адже є люди, які нервують через ситуацію, що склалалася", - каже він.
"Ізоляція психологічно втомлює", - додає Володимир. Він мріє про можливість вийти хоча б на 15-20 хв, подихати повітрям або посидіти на лавочці.
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