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Гуртожиток у місті Вишневому під Києвом став місцем двотижневої ізоляції для понад двох сотень людей. Там підтвердили 78 випадків коронавірусної інфекції, з них 16 - діти, повідомили у Київській облдержадміністрації.

Раніше тут підтвердили дві смерті від COVID-19.

Водночас не всі мешканці гуртожитку вже знають результати свого тесту.

"Ми, мешканці, ще не знаємо результатів. Я, наприклад, не маю відомостей щодо свого тесту. А по телебаченню вже показували", - розповідає Володимир, який живе в гуртожитку.

Мешканці також розповіли про допомогу від волонтерів та місцевої влади, брак інформації та велику кількість фейків навколо ситуації в гуртожитку.

Результати тестів невідомі

Володимир розповідає, як мешканці гуртожитку реагують на ситуацію:

"Є адекватні люди, як на моєму поверсі. Ми допомагаємо та підтримуємо один одного. Паніки ні в кого немає. А є такі, що ледь не вистрибували з вікон. Позавчора жінка дуже хотіла поїхати, а її просили зачекати до результатів тестів, то вона зчинила скандал", - каже він.

Копирайт изображения Ксения Коваленко

Попри те, що Київська ОДА ще день тому повідомила про кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19, частина мешканців гуртожитку кажуть, що не знають своїх результатів.

"Ми досі не отримали результати тестів. У групі написали, що сьогодні нам їх мають привезти в конверті. Але поки що інформації ніякої немає. Це найбільше хвилює людей", - додає Володимир.

Також, за його словами, люди знервовані через чутки, що будуть вивішувати списки хворих, хоч це і є лікарською таємницею.

"Якби було менше фейків щодо нашої ситуації... Зараз багато повідомлень, які не зовсім відповідають дійсності", - ділиться враженнями він.

Боротьба за ізоляцію

Інша мешканка гуртожитку Оксана Коваленко дякує ЗМІ, адже завдяки розголосу в пресі на ситуацію звернули увагу.

Копирайт изображения Ксения Коваленко

Вона мешкає в гуртожитку понад 10 років і розповідає, що їй та іншим активістам довелося поборотися, аби влада вжила заходів з ізоляції мешканців та дезінфекції гуртожитку.

Першу допомогу отримали від волонтерів, які через соцмережі зібрали гроші й закупили продукти та засоби дезінфекції.

"Останні два дні приєдналася місцева влада, привезли продуктові набори кожному мешканцеві. У четвер зробили першу повну дезінфекцію гуртожитку", - розповіла Оксана.

За її словами, мешканці гуртожитку намагаються ізолюватися, але у них спільна кухня і санвузол на декілька кімнат.

"Між поверхами ми не ходимо. А продукти хворим передаємо через вікно на балконі", - розповідає Оксана Коваленко.

Копирайт изображения Ксения Коваленко Image caption Першими на допомогу мешканцям гуртожитку, яких ізолювали, прийшли волонтери

Додатковою проблемою є судовий спір щодо приватизації гуртожитку, який триває вже давно. А у кільканадцяти кімнатах через суперечку відрізане електропостачання.

Без паніки і без інформації

Зараз гуртожиток очеплений по периметру працівниками поліції, там цілодобово чергують карети швидкої допомоги.

Із продуктами проблем нема - їх підвозять волонтери і міська влада, кажуть мешканці гуртожитку.

Копирайт изображения Ксения Коваленко Image caption При вході до гуртожитку поставили блокпост, де чергують поліцейські та медики

"У моєму блоці вісім кімнат. Дівчата щоранку прибирають спільний коридор. З іншими поверхами ми не спілкуємося", - розповідає Володимир про свою щоденну рутину.

До мешканців не приїздив ніхто з представників місцевої влади. А інформація - саме те, чого бракує зараз людям.

"Є побажання і до міськради, і до медиків - щоб трошки краще нас інформували. Можна було б приїхати і поспілкуватися, заспокоїти, прояснити ситуацію, адже є люди, які нервують через ситуацію, що склалалася", - каже він.

"Ізоляція психологічно втомлює", - додає Володимир. Він мріє про можливість вийти хоча б на 15-20 хв, подихати повітрям або посидіти на лавочці.

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