Українців обіцяють масово перевіряти на COVID-19 новими тестами

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В Україні найближчим часом можуть запровадити масове тестування на коронавірус. При цьому будуть використовувати нові тести. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, йдеться про специфічні ІФА-тести для виявлення антитіл до хвороби. Їх в Україні раніше не проводили. Такі тести зараз лише випробовують.

"Найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це буде показувати, перехворів чи не перехворів на коронавірусну хворобу, чи сформований імунітет. Ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет. Але поки можемо судити про те, що в кого є ці антитіла, імунітет справляється ці три місяці", - заявив Ляшко.

Чиновник ззаначив, що українські лабораторії готові проводити мільйон таких тестів на добу.

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Станом на 24 квітня в Україні 7,6 тис. випадків COVID-19.

Тестування на COVID-19 в Україні раніше проводили експрес тестами, які не дуже точні, та методом ПЛР, що вважається найбільш надійними.

За даними МОЗ, вже провели 77 тисяч тестувань методом ПЛР. Статистику експрес тестів не ведуть.

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