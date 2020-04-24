Скільки коштує доба лікування коронавірусу

Копирайт изображения unian

Лікування в стаціонарі одного хворого на COVID-19 за добу коштує від 5 до 15 тис. гривень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вартість лікування залежить від ступеня тяжкості хвороби та супутніх патологій.

"Але, як говорять медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тис. грн за добу лікування", - сказав пан Кличко.

За його словами, у лікарнях столиці є понад 90% медичних препаратів, і пацієнти з COVID-19 у стаціонарах отримують їх безкоштовно.

За словами мера, ті люди, які не потребують госпіталізації та лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки власним коштом.

Кличко розповів, що Департамент охорони здоров'я КМДА закупив ліки для медичної допомоги хворим на COVID-19.

Копирайт изображения unian

Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів: антибіотики, противірусні та протизапальні препарати.

Лікарі з Прикарпаття раніше розповідали ВВС News Україна, що просять пацієнтів купляти ліки, бо не всі препарати є у лікарнях.

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу

Специфічного лікування від COVID-19 немає. Найчастіше ця хвороба викликає пневмонію.

80% людей хворіють на COVID-19 безсимптомно, 15% випадків протікають важко і потребують кисневої терапії, а 5% є критичними випадками, які потребують штучної вентиляції легень.

При важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби МОЗ рекомендував застосовувати препарат "Плаквеніл", який є експериментальним, не має доведеної ефективності і має багато побічних ефектів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!