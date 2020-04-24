Чорнобиль: як стати "офіційним сталкером"?

Минулого року Чорнобильську зону офіційно відвідали більше 120 тисяч туристів. Більшість із них - іноземці.

Після серіалу HBO "Chernobyl" і до початку карантину через коронавірус зона була найпопулярнішою туристичною локацією України.

При цьому зона відчуження все ще залишається небезпечним місцем - дикі тварини, аварійні будівлі, а подекуди і високий рівень радіації - можуть зіпсувати поїздку.

Аби мінімізувати ці загрози, туристів до Чорнобиля пускають лише з гідами.

У "Чорнобильській школі гідів" (Chornobyl guide's school) їх готують за спеціально розробленою методикою.

Як саме - перевірила знімальна група ВВС News Україна.

Матеріал В'ячеслава Шрамовича і Романа Лебедя.

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