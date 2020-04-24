Коли відновлять польоти лоукостів і що цьому може завадити

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Керівник найбільшого лоукоста Європи Ryanair розповів, коли компанія очікує на повноцінне відновлення авіасполучення і які проблеми цьому можуть завадити.

Майкл О'Лірі сподівається, що 80% рейсів можуть відновити вже до жовтня, якщо в липні знімуть обмеження на подорожі.

Раніше влада у багатьох країнах Європи заявляла, що відкриття кордонів варто чекати не раніше літа, але багато заборон можуть діяти ще довше.

В Україні також вказують, що відновлення авіасполучення буде залежати від того, коли відкриють кордони у Європі.

При цьому, два найбільших лоукости Європи Wizzair та Ryanair продають квитки з України вже на середину травня, хоча вже зараз зрозуміло, що кордони так швидко навряд чи відкриють.

До 11 травня в Україні діє запроваджений владою карантин. Проте урядовці прогнозують відновлення польотів не раніше літа-осені та не радять планувати закордонних відпусток у літній сезон.

Порожнє середнє місце

Керівник найбільшого лоукостера Європи Ryanair нарікає на ініціативу влади в Ірландії змусити авіакомпанії залишати вільні середні місця, аби запобігти зараженню.

Пан О'Лірі вважає, що ініціатива з порожніми місцями не забезпечить соціального дистанціювання і є фінансово неприйнятною.

Він додав, що якщо ірландський уряд запровадить таке правило для відновлення польотів, владі доведеться заплатити за середнє місце, "інакше ми не будемо літати".

Як і більшість інших великих авіакомпаній, Ryanair припинила літати, оскільки країни навколо Європи встановили обмеження на подорожі, щоб стримати пандемію.

Експерти галузі вважають, що заборони послаблять цього літа, але багато що залежатиме від умов.

Авіакомпанії Emirates, EasyJet і Delta в США вже заявили, що планують залишати середні місця порожніми. Експерти припускають, що уряди зроблять таку практику обов'язковою.

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Натомість пан О'Лірі повідомив Financial Times, що ідея з середнім місцем є "ідіотською", оскільки вона не забезпечить відстань у два метри між пасажирами.

"Ми не можемо заробити гроші на 66% завантаженості літака", - сказав він.

У Ryanair вважають, що замість цього Європа повинна чинити, як це роблять в Азії: вживати більш ефективних заходів, наприклад, примушувати людей носити маски в транспорті та перевіряти температуру в аеропортах.

"Швидке відновлення"

Багато хто в авіаційній індустрії вважає, що на повернення галузі у докризовий час може піти до трьох років.

За даними органу цивільної авіації ООН ICAO, міжнародні авіаперевезення пасажирів у перші три квартали 2020 року можуть зменшитись на 1,2 мільярда мандрівників, або на дві третини.

Але пан О'Лірі заявив Financial Times, що він оптимістично дивиться на ситуацію.

За його словами, Ryanair очікує на "відносне швидке відновлення" - 80% рейсів можуть відновитись до кінця вересня. Але їхня кількість знизиться до 60% у менш напруженому зимовому сезоні.

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