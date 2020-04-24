Том Хенкс зворушливо підтримав хлопчика, якого дражнили "коронавірусом"

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Американський актор Том Хенкс надіслав зворушливого листа та друкарську машинку марки Corona у подарунок австралійському хлопчику на ім'я Корона, який скаржиться, що тепер його цькують у школі.

8-річний Корона Де Вріс написав зірці мультфільму "Історія іграшок" та його дружині Риті Вілсон після того, як вони захворіли на коронавірус під час зйомок у Квінсленді.

"Я почув у новинах, що ви та ваша дружина підхопили коронавірус, - написав тоді хлопець. - У вас все гаразд?".

Він додав, що любить своє ім'я, але тепер у школі його дражнять "коронавірусом".

"Коли люди так мене називають, це дуже засмучує та злить", - поскаржився хлопчик.

Хенкс надіслав відповідь дитині.

Лист актора розпочинався словами "Дорогий друже, Короно".

"Завдяки твоєму листу ми з дружиною почуваємося чудово! Дякую тобі за те, що ти настільки чудовий друг - друзі допомагають друзям почуватися добре, коли в них проблеми", - написав Хенкс.

Оскароносний актор додав, що він ніколи досі не знав людини на ім'я Корона, зазначивши, що ім'я хлопчика нагадує йому про сонячне проміння.

Хенкс також надіслав йому друкарську машинку марки Corona, якою актор користувався під час карантину.

"Попроси дорослих показати, як вона працює, щоб написати мені листа у відповідь", - прокоментував цей подарунок актор.

Від руки Хенкс написав у кінці листа: "PS. Ти знайшов у мені друга!". Це фраза з пісні до улюбленого хлопчикового мультика "Історія іграшок", де Хенкс озвучував головну роль.

Родина Де Вріс повідомила австралійському ЗМІ Nine News, що маленький Корона був у захваті від того, що отримав "нового друга у США".

Коронавірус у Хенкса та Вілсон виявили у березні, вони кілька тижнів провели на лікуванні та в самоізоляції в Австралії, але тепер вже повернулися до США.

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