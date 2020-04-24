Відбілювач та ультрафіолет проти коронавірусу: Трамп шокував порадами

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Президента США Дональда Трампа жорстко розкритикувала медична спільнота після того, як він запропонував дослідити, чи можна лікувати Covid-19 ультрафіолетом та ін'єкціями дезінфекційних засобів.

Результати урядових досліджень коронавірусу презентували під час брифінгу у Білому домі у четвер.

За цією інформацією, вірус послаблюється під дією тепла і сонячного світла.

Дослідження також показало, що протягом п'яти хвилин вірус у слині може знищити відбілювач, а ізопропіловий спирт може вбити його ще швидше.

Зазначивши, що до цих результатів треба ставитися обережно, Трамп запропонував провести подальші дослідження в цій галузі.

"Отже, припустимо, що ми опромінили тіло величезною дозою ультрафіолету чи просто дуже потужного світла, - сказав президент, звертаючись до доктора Дебори Біркс, координаторки Білого дому з реагування на коронавірус. - Ви сказали, що це не перевіряли, але ви збираєтеся це перевірити ".

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"І тоді я припустив, що ви направите світло всередину тіла - через шкіру чи в інший спосіб. І я думаю, ви сказали, що також це перевірите. Звучить цікаво", - вів далі президент.

"А тепер я бачу, що дезінфекційний засіб може знищити його за хвилину. Одну хвилину. То чи можна зробити щось таке, вприскуючи це всередину чи майже чистячи?" - сказав Трамп, зазначивши, що це також було б цікаво перевірити.

Вказавши на свою голову, Трамп підсумував: "Я не лікар. Але я, начебто, людина, в якої все в порядку з самі знаєте чим".

Доктор Біркс сказала, що вона не мала на увазі використовувати тепло і світло як лікування.

Вона зазначила, що йдеться про те, що тіло відповідає на коронавірус підвищенням температури. І саме це допомагає організму побороти хворобу.

Що кажуть медики?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарі закликають не слухати порад Трампа та в жодному разі не вживати дезінфекційні засоби замість ліків

Медики заперечують ефективність порад Трампа.

Зокрема, наголошують вони, дезінфекційні засоби є небезпечними речовинами і, потрапляючи всередину, можуть призвести до отруєння, хімічних опіків слизової та навіть смерті.

Навіть зовнішня дезінфекція може бути небезпечною для шкіри, очей та дихальної системи.

Використовувати дезінфекційні засоби має сенс для підтримання чистоти в домі, але їх немає сенсу вживати замість ліків.

"Ідея введення ін'єкцій та споживання будь-яких очищувальних засобів - безвідповідальна та небезпечна. Це звичний спосіб накласти на себе руки", - зазначає американський пульмонолог, доктор Він Гупта.

Ультрафіолет також ніяк не вплине на вірус, який вже потрапив всередину тіла, переконують медики.

"Не беріть на озброєння медичні поради пана Трампа", - закликав у Twitter доктор Кашиф Махмуд з Чарлстона.

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