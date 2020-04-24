Тести на людях: коли чекати на вакцину від коронавірусу. Випуск новин
У випуску 24 квітня:
- Навіщо потрібен тест на імунітет проти коронавірусу? І коли його почнуть робити українцям?
- Перші випробування вакцини на людях у Європі. Як визначити ефективність препарату і коли чекати на масове виробництво?
- Як насправді вирощують іспанські овочі та фрукти. Умови праці робітників у теплицях викликають чимало питань.
- І салон краси вдома. Жінки під час карантину змушені самі стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр і корекцію брів.
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