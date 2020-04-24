Коли запрацює метро, кіно та ресторани: уряд показав план виходу з карантину
Кабінет міністрів представив детальний план виходу з карантину, повідомляє у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Стартова точка виходу з карантину планується на 11 травня. Послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів.
Якщо кількість випадків зараження буде зростати, збережеться поточна ситуація з заборонами.
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Якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не буде змінюватись або буде триматись в межах 5%, частину заборон знімуть. А саме відкриють:
- Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони. Але дитячі майданчики будуть закриті.
- Частину об'єктів індустрії краси
- Тренування у командних видах спорту
- Заклади торгівлі непродовольчими товарами
- Кав'ярні на виніс
- Автомийки, веломагазини та велопрокат
- Нотаріуси, адвокати та аудитори
Якщо протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих буде щоденно знижуватись, а щоденна кількість людей, що видужують буде сталою або постійно зростатиме, дозволять:
- Побутове обслуговування населення
- Відновлення навчання у випускних класах шкіл, підготовка до проведення ЗНО
- Заклади громадського харчування у форматі на виніс
- Кінотеатри просто неба
- Спортивні зали та фітнес-центри
- Готелі
- Відновлення спортивних змагань, у яких бере участь не більше 50 осіб без глядачів
Якщо протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, а заклади охорони здоров'я заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на 10%, відкриють:
- Дитячі та спортивні майданчики
- Окремі заклади освіти
- Метрополітен, але лише за спецперевезеннями
- Міжміське транспорте сполучення в межах області
- ТРЦ, але без розважальних та дитячих майданчиків
- Театри та кінотеатри
- Хостели, санаторії та бази відпочинку
- Заклади громадського харчування з відвідувачами
Якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків щоденно менше п'яти на область, відкриють:
- Метрополітен та весь громадський транспорт
- ТРЦ та інші розважальні заклади
- Спортивні зали та фітнес-центри
- Заклади громадського харчування
- Заклади культури
- Заклади освіти
- Планова медична та стоматологічна допомога
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