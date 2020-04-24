Коли запрацює метро, кіно та ресторани: уряд показав план виходу з карантину

  • 24 квітня 2020
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Кабінет міністрів представив детальний план виходу з карантину, повідомляє у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Стартова точка виходу з карантину планується на 11 травня. Послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів.

Якщо кількість випадків зараження буде зростати, збережеться поточна ситуація з заборонами.

Якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не буде змінюватись або буде триматись в межах 5%, частину заборон знімуть. А саме відкриють:

  • Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони. Але дитячі майданчики будуть закриті.
  • Частину об'єктів індустрії краси
  • Тренування у командних видах спорту
  • Заклади торгівлі непродовольчими товарами
  • Кав'ярні на виніс
  • Автомийки, веломагазини та велопрокат
  • Нотаріуси, адвокати та аудитори

Якщо протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих буде щоденно знижуватись, а щоденна кількість людей, що видужують буде сталою або постійно зростатиме, дозволять:

  • Побутове обслуговування населення
  • Відновлення навчання у випускних класах шкіл, підготовка до проведення ЗНО
  • Заклади громадського харчування у форматі на виніс
  • Кінотеатри просто неба
  • Спортивні зали та фітнес-центри
  • Готелі
  • Відновлення спортивних змагань, у яких бере участь не більше 50 осіб без глядачів

Якщо протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, а заклади охорони здоров'я заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на 10%, відкриють:

  • Дитячі та спортивні майданчики
  • Окремі заклади освіти
  • Метрополітен, але лише за спецперевезеннями
  • Міжміське транспорте сполучення в межах області
  • ТРЦ, але без розважальних та дитячих майданчиків
  • Театри та кінотеатри
  • Хостели, санаторії та бази відпочинку
  • Заклади громадського харчування з відвідувачами

Якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків щоденно менше п'яти на область, відкриють:

  • Метрополітен та весь громадський транспорт
  • ТРЦ та інші розважальні заклади
  • Спортивні зали та фітнес-центри
  • Заклади громадського харчування
  • Заклади культури
  • Заклади освіти
  • Планова медична та стоматологічна допомога

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