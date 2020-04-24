Коли запрацює метро, кіно та ресторани: уряд показав план виходу з карантину

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Кабінет міністрів представив детальний план виходу з карантину, повідомляє у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Стартова точка виходу з карантину планується на 11 травня. Послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів.

Якщо кількість випадків зараження буде зростати, збережеться поточна ситуація з заборонами.

Якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не буде змінюватись або буде триматись в межах 5%, частину заборон знімуть. А саме відкриють:

Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони. Але дитячі майданчики будуть закриті.

Частину об'єктів індустрії краси

Тренування у командних видах спорту

Заклади торгівлі непродовольчими товарами

Кав'ярні на виніс

Автомийки, веломагазини та велопрокат

Нотаріуси, адвокати та аудитори

Якщо протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих буде щоденно знижуватись, а щоденна кількість людей, що видужують буде сталою або постійно зростатиме, дозволять:

Побутове обслуговування населення

Відновлення навчання у випускних класах шкіл, підготовка до проведення ЗНО

Заклади громадського харчування у форматі на виніс

Кінотеатри просто неба

Спортивні зали та фітнес-центри

Готелі

Відновлення спортивних змагань, у яких бере участь не більше 50 осіб без глядачів

Якщо протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, а заклади охорони здоров'я заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на 10%, відкриють:

Дитячі та спортивні майданчики

Окремі заклади освіти

Метрополітен, але лише за спецперевезеннями

Міжміське транспорте сполучення в межах області

ТРЦ, але без розважальних та дитячих майданчиків

Театри та кінотеатри

Хостели, санаторії та бази відпочинку

Заклади громадського харчування з відвідувачами

Якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків щоденно менше п'яти на область, відкриють:

Метрополітен та весь громадський транспорт

ТРЦ та інші розважальні заклади

Спортивні зали та фітнес-центри

Заклади громадського харчування

Заклади культури

Заклади освіти

Планова медична та стоматологічна допомога

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