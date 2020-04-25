Коронавірус в Україні: 478 нових хворих за добу
Станом на ранок 25 квітня в Україні лабораторно підтвердили 8 125 випадків коронавірусної інфекції.
За добу додалося 478 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Загалом за час спалаху 201 людина померла, 782 пацієнти одужали, додають у відомстві.
Найбільше хворих - у Києві (1159), Чернівецькій (1308) та Івано-Франківській областях (700).
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли можуть відкрити перукарні. За його словами, поступово країна почне виходити з карантину 11 травня.
"Карантин буде не так, щоб всі вийшли і пішли гуляти. Так, парки повинні бути відкриті, перукарні можливо будуть відкриті, оптова і роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але за певних умов. Ми повинні готуватися і жити в нових умовах. Я не знаю, скільки. До винайдення ліків", - сказав він у програмі "Право на владу".
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