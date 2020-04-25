Коронавірус в Україні: 478 нових хворих за добу

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Станом на ранок 25 квітня в Україні лабораторно підтвердили 8 125 випадків коронавірусної інфекції.

За добу додалося 478 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Загалом за час спалаху 201 людина померла, 782 пацієнти одужали, додають у відомстві.

Найбільше хворих - у Києві (1159), Чернівецькій (1308) та Івано-Франківській областях (700).

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли можуть відкрити перукарні. За його словами, поступово країна почне виходити з карантину 11 травня.

"Карантин буде не так, щоб всі вийшли і пішли гуляти. Так, парки повинні бути відкриті, перукарні можливо будуть відкриті, оптова і роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але за певних умов. Ми повинні готуватися і жити в нових умовах. Я не знаю, скільки. До винайдення ліків", - сказав він у програмі "Право на владу".

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