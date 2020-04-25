Те, що ви перехворіли Covid-19, не убезпечує від повторного зараження - ВООЗ

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що наразі немає доказів, що люди, які перехворіли на Covid-19 та мають антитіла, захищені від повторного зараження.

Про це йдеться у науковій довідці, оприлюдненій ВООЗ.

Документ підготовлений як відповідь на припущення урядів деяких країн про те, що ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть отримувати щось на кшталт "паспорту про імунітет" або "сертифікат відсутності ризику". Цей сертифікат, буцім-то, підтверджуватиме захищеність людини проти хвороби і дозволятиме людям безперешкодно повернутися на роботу чи подорожувати. У ВООЗ застерігають від цього.

"ВООЗ і надалі продовжує вивчати докази, як реакцію антитіл на SARS-CoV-2, - йдеться у повідомленні. - Більшість із цих доказів свідчить, що люди, які одужали після інфекції, мають антитіла до вірусу. Проте у деяких випадках у тих, хто одужав, рівень антитіл є дуже низьким, що дозволяє припустити, що для одужання критично важливим є також і клітинний імунітет".

"Станом на 24 квітня 2020 року жодне з досліджень не підтвердило, що присутність антитіл до SARS-CoV-2 означає імунітет до подальшого інфікування людини цим вірусом", - повідомляють у ВООЗ.

Там також закликали людей, які вважають, що вже мають імунітет до хвороби, бо вже перехворіли на коронавірус, не нехтувати рекомендаціями системи громадської охорони здоров'я.

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