Хроніки коронавірусу: "лідери" за кількістю смертей від Covid-19 планують, як виходити з карантину

Копирайт изображения Reuters Image caption У Джорджії дозволили поновити роботу перукарень і спа-салонів

У США та Бельгії, які є "лідерами" за загальною кількістю смертей від коронавірусу та кількістю смертей на душу населення, оприлюднюють плани зняття карантинних заходів.

Три американські штати послаблюють карантин

Джорджія, Оклахома та Аляска пом'якшують карантинні заборони. При цьому кількість смертей у США від коронавірусу перевищила 51 тисячу.

Зокрема, у Джорджії дозволено відкрити боулінги, перукарні, салони пірсингу, а з понеділка - театри та ресторани. В Оклахомі відновлять роботу салони краси та спа, тоді як на Алясці вирішили зняти заборону на роботу ресторанів.

Відвідувачі відкритих закладів у Джорджії, Оклахомі та на Алясці повинні дотримуватися вимог соціальної дистанції. Втім, навіть деякі міста у цих штатах вирішили не йти на послаблення карантину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перукарні відкрилися у Джорджії у п'ятницю

Із запровадженням карантину рівень безробіття у США почав стрімко зростати. Нині кількість безробітних у США перевищує 26 мільйонів, або ж близько 15% населення країни. Тож заклики відновити роботу малого бізнесу стають дедалі актуальнішими.

З іншого боку, медики попереджають, що зняття карантинних обмежень є передчасним, і спровокує нову хвилю поширення коронавірусу.

Напередодні президент США Дональд Трамп скоротив свій брифінг і не став відповідати на запитання журналістів.

Він зазнав гострої критики від лікарів по тому, як запропонував робити хворим на Covid-19 дезінфікуючі ін'єкції, а також піддавати їх ультрафіолетовому опроміненню.

У п'ятницю він заявив, що його слова були вирвані з контексту, а коментарі журналістів на цю тему були надто саркастичними.

Так само 24 квітня президент Трамп підписав майже 500-мільярдний пакет заходів, покликаних підтримати економіку під час пандемії.

США залишаються світовим "лідером" за загальною кількістю смертей від Covid-19, що перевищила 51 тисячу.

Водночас за кількістю жертв у розрахунку на 100 тисяч населення "лідерство" утримує Бельгія, де рівень смертності на 100 тисяч населення складає 56,8 людей, тоді як у США - 15,3.

У Бельгії оприлюднили план виходу з карантину

Копирайт изображения AFP Image caption Бельгія живе на карантині від 12 березня

У самій Бельгії високі цифри смертності пояснюють повною відкритістю даних. Уряд країни вже погодив план виходу з карантину, який у цій країні розпочався 12 березня.

Детальний план оприлюднила прем'єр-міністр країни Софі Вільме.

Першими - з 4 травня - відкриються промислові підприємства, а також магазини тканин, аби допомогти бельгійцям виконати вимогу про обов'язковість вдягання масок у громадському транспорті для осіб, старших 12 років. Одночасно із першими послабленнями карантину у Бельгії планують розширити тестування - до 25 тисяч тестів на день.

Вона розповіла, що з 11 травня відкриються усі магазини, а ще через тиждень після цього - школи. Проте в класі не повинно бути більше 10 учнів.

Кав'ярні та ресторани залишаться закритими до 8 червня.

Разом із тим бельгійський прем'єр наголосила, що ці плани "не викарбувані у камені", і можуть бути змінені.

Загалом у Бельгії коронавірус підтверджено у 44 тисяч людей. А кількість смертей від коронавірусу - майже 7 тисяч при населенні у 11,4 млн осіб - є найвищою у світі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!