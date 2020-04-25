Wizz Air планує відновити польоти вже у травні

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Бюджетний авіаперевізник Wizz Air планує відновити польоти з Відня від початку травня.

Про це заявив заступник голови компанії Стівен Джонс. Серед 20 запропонованих напрямків - італійський Мілан, іспанська Валенсія та ізраїльський Тель-Авів.

Wizz Air - серед перших авіакомпаній у Європі, що мають наміри повернутися у небо після того, як через карантин більшість перевізників були змушені тримати свої літаки на землі.

Авіаперевезення - серед галузей, які найбільше постраждали від поширення коронавірусу і пов'язаних з цим обмежень на пересування.

Водночас керівник Wizz Air Йозеф Вараді повідомив в інтерв'ю Aviation Week, що компанія відновить польоти із використанням приблизно 30% літаків, а у наступні два-три місяці збільшить навантаження до 80% від свого парку літаків.

Водночас він наголосив, що це залежатиме від спільних заходів країн ЄС проти пандемії та від того, коли будуть відкриті кордони в окремих країнах.

"Тоді як країна відправлення може дозволити польоти, країна призначення може не приймати літаки. Це означає, що ми не можемо (туди) летіти", - пояснив Йозеф Вараді.

За його словами, Європа залишатиметься в центрі діяльності компанії.

Нині ж, за словами керівника Wizz Air, Європа - це "суцільний морок".

У Wizz Air також повідомили, що при відновленні польотів запровадить посилені заходи безпеки під час посадки, нові правила перебування на борту, включно із дистанціюванням, обов'язковість масок та рукавичок для бортпровідників, а також щоденну дезінфекцію літаків.

Наразі Wizz Air літає лише на 3% своєї потужності. Компанія оголосила про плани скоротити 1000 робочих місць.

Водночас авіакомпанія повідомляє про те, що зберегла "відмінну" ліквідність, особливо проти інших, включно із 1,5 млрд євро готівкових коштів. Така ліквідність, за словами керівника компанії, дозволить їй залишатися "в бізнесі" ще півтора роки навіть за умови, що польоти не відновляться.

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Раніше про після карантинні плани розповів керівник найбільшого лоукоста Європи Ryanair Майкл О'Лірі. Зокрема, він сподівається на відновлення 80% рейсів до жовтня.

Wizzair та Ryanair продають квитки з України вже на середину травня, хоча українська влада заявляє про можливість відновлення регулярного авіасполучення не раніше кінця літа.

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