Чи зможуть собаки визначати коронавірус у людини?

Копирайт изображения Medical Detection Dogs Image caption Для виявлення заражених коронавірусом вчені відібрали шість собак

Британські вчені вирішили з'ясувати, чи можуть собаки "унюхати" зараження людини коронавірусом.

Собак вже натренували виявляти у людей малярію, хворобу Паркінсона і деякі види раку, тому що у хворих на них з'являється особливий запах.

Є ймовірність, що аналогічним чином вдасться визначати і Covid-19.

Якщо наукові випробування будуть успішними, команда з шести собак почне виявляти людей з коронавірусом протягом 4-6 тижнів.

Передбачають, що їх використовуватимуть на кордонах, де люди в'їжджають до Британії, наприклад, в аеропортах, і вони будуть перевіряти до 750 людей на годину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собак планують використовувати в аеропортах

Дослідження проводять фахівці Лондонської школи гігієни і тропічної медицини і Даремського університету.

Для цієї ролі підійде не будь-який собака, тому їх надасть організація, що спеціалізується на дресуванні цих домашніх тварин з медичною метою.

Як проходить підготовка собак?

Фахівці збирають зразки запахів людей з різними захворюваннями - у цьому випадку тих, хто заразився коронавірусом.

Ці зразки потім поміщають на металеві підставки, чергуючи їх із запахами людей, які не хворіють на Covid-19.

Коли собака виявляє запах людини, що заразилася, він отримує смачну винагороду.

Кожен раз, отримуючи винагороду, тварина починає асоціювати певні запахи із ласощами і буде ретельно виявляти їх і надалі.

Собаки також здатні визначати, якщо у людини сильно підвищена температура, тому є ймовірність їх використання для виявлення людей із лихоманкою.

"Наша мета - навчити собак виявляти всіх тих, що заразилися, навіть якщо у них немає симптомів, і повідомляти нам про необхідність проведення людині тесту на коронавірус. Подібна процедура буде швидкою, ефективною і ненастирливою. З її допомогою вдасться вивільнити ресурси системи охорони здоров'я в тому, що стосується тестування на Covid-19 ", - каже докторка Клер Гест, що займається дресуванням.

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