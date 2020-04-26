Чи зможуть собаки визначати коронавірус у людини?

  • 26 квітня 2020
Для виявлення заражених коронавірусом вчені відібрали шість собак Копирайт изображения Medical Detection Dogs
Image caption Для виявлення заражених коронавірусом вчені відібрали шість собак

Британські вчені вирішили з'ясувати, чи можуть собаки "унюхати" зараження людини коронавірусом.

Собак вже натренували виявляти у людей малярію, хворобу Паркінсона і деякі види раку, тому що у хворих на них з'являється особливий запах.

Є ймовірність, що аналогічним чином вдасться визначати і Covid-19.

Якщо наукові випробування будуть успішними, команда з шести собак почне виявляти людей з коронавірусом протягом 4-6 тижнів.

Передбачають, що їх використовуватимуть на кордонах, де люди в'їжджають до Британії, наприклад, в аеропортах, і вони будуть перевіряти до 750 людей на годину.

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Image caption Собак планують використовувати в аеропортах

Дослідження проводять фахівці Лондонської школи гігієни і тропічної медицини і Даремського університету.

Для цієї ролі підійде не будь-який собака, тому їх надасть організація, що спеціалізується на дресуванні цих домашніх тварин з медичною метою.

Як проходить підготовка собак?

Фахівці збирають зразки запахів людей з різними захворюваннями - у цьому випадку тих, хто заразився коронавірусом.

Ці зразки потім поміщають на металеві підставки, чергуючи їх із запахами людей, які не хворіють на Covid-19.

Коли собака виявляє запах людини, що заразилася, він отримує смачну винагороду.

Кожен раз, отримуючи винагороду, тварина починає асоціювати певні запахи із ласощами і буде ретельно виявляти їх і надалі.

Собаки також здатні визначати, якщо у людини сильно підвищена температура, тому є ймовірність їх використання для виявлення людей із лихоманкою.

"Наша мета - навчити собак виявляти всіх тих, що заразилися, навіть якщо у них немає симптомів, і повідомляти нам про необхідність проведення людині тесту на коронавірус. Подібна процедура буде швидкою, ефективною і ненастирливою. З її допомогою вдасться вивільнити ресурси системи охорони здоров'я в тому, що стосується тестування на Covid-19 ", - каже докторка Клер Гест, що займається дресуванням.

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