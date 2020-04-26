Регіна Тодоренко: чому в української зірки шоу-бізнесу забрали премію в Росії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Регіна Тодоренко у Києві в 2018 році

Журнал Glamour Russia позбавив колишню українську зірку телебачення Регіну Тодоренко, яка кілька років тому переїхала до Росії, звання "Жінка року-2019".

Причиною такого рішення став скандал навколо висловлювань щодо жертв домашнього насильства з боку пані Тодоренко.

Нещодавно вона давала інтерв'ю разом з чоловіком Владом Топаловим, якому через антиукраїнську діяльність заборонили в'їзд в Україну.

Під час спілкування з журналістами Тодоренко грубо висловилась проти жертв домашнього насильства.

"Треба бути настільки психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: "Боже, мій чоловік мене б'є! Ти чого? В тебе є мізки взагалі? А чому він б'є тебе, ти не задумувалась? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, що він тебе вдарив", - сказала вона.

Ці слова викликали справжню бурю емоцій.

Згодом Регіна Тодоренко вибачилась за слова й "некоректні формулювання", наполягаючи, що вона проти домашнього насильства.

Проте це не врятувало її від того, що журнал Glamour Russia вирішив своєрідно покарати зірку.

"За 15 років, які ми з вами, ви дізнались наші цінності… Регіна Тодоренко більше не має звання "Жінка року", - заявили в журналі.

Росія, Зеленський і Одеса

Регіна Тодоренко багато років була українською телеведучою. Вона народилась та виросла в Одесі.

Найвідомішим став її образ у програмі про подорожі "Орел и решка", яку показували в Україні, Росії та інших країнах СНД. Шоу вона вела російською мовою.

Зірка має понад 8 млн підписників в Інстаграмі та є однією з найпопулярніших блогерок в Україні та РФ.

Після 2016-2017 року зірка переїхала до Росії та займається там низкою проєктів на телебаченні.

Копирайт изображения Миротворець Image caption Регіна Тодоренко з чоловіком розмірковували про домашнє насильство і опинились в епіцентрі скандалу

Вона одружилась з російським співаком Владом Топаловим, якого через антиукраїнську діяльність та виступи в Криму з порушенням законодавства України внесли до бази "Миротворця" й заборонили в'їзд.

В інтерв'ю Ксенії Собчак Тодоренко скаржилась на "дурацький режим" між Україною та Росію, висловлювала підтримку президенту Зеленському, який нібито може виправити ситуацію. Пані Тодоренко розповідала, що особисто знає Володимира Зеленського.

Одна з важливих проблем для пані Тодоренко - через заборону в'їзду до України чоловіку вони не можуть приїхати до її родичів в Одесу.

Також зірка мріє, щоб між Одесою та Москвою знову було пряме авіасполучення.

При цьому вона наполягає, що в політику не лізе і політичні питання не коментує.

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