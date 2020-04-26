Коронавірус спричинив бунт у СІЗО Чернівців, є поранені

Копирайт изображения Людмила Денісова

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У чернівецькому слідчому ізоляторі 25 квітня стався бунт проти дій адміністрації установи, яка помістила до камери підозрюваного з підтвердженим випадком коронавірусу.

Про це повідомила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова, яка взяла ситуацію на контроль та перевірила інцидент.

Внаслідок події в'язні завдали собі численних поранень, а хворого ув'язненого тримають в окремій камері.

У СІЗО перебувають люди, провина яких ще не доведена. Щодо них ще тривають судові процеси.

Пані омбудсмен повідомила, що близько 23 години 24 квітня, ув'язнені "почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого з підтвердженим діагнозом - коронавірусна хвороба COVID-19"

Через це ув'язнені виказували обурення, заклики до непокори та забарикадувалися.

Зранку 25 квітня керівник СІЗО оголосив тривогу й наглядачі спробували зайти до кількох камери, але їм чинили спротив.

Копирайт изображения Людмила Денісова Image caption Поранення, яких завдав собі один з ув'язнених у СІЗО

До сімох ув'язнених застосували фізичну силу, а на одного одягнули кайданки.

"На знак протесту троє ув'язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в'язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги викликали карету швидкої медичної допомоги, його вивезли за межі СІЗО", - повідомила Денісова.

Зараз в СІЗО триває службова перевірка, а хворий на коронавірусну хворобу COVID-19 перебуває в окремій камері в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою чи захворюванням на коронавірус.

Стан його здоров'я задовільний, додала пані Денісова.

Згодом вона додала, що перевірила інформацію про всіх хворих на коронавірусну хворобу в СІЗО країни. Таких більше не виявили.

Через коронавірус у в'язницях всього світу вигадують схеми уникнення зараження в'язнів. в деяких країнах їх навіть відпускають додому чи переводять під домашній арешт.

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