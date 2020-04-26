У Почаєві вже 80 випадків коронавірусу: влада проситиме про надзвичайний стан

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Влада Кременецького району на Тернопільщині, де розташоване місто Почаїв та Почаївська лавра, проситиме центральну владу запровадити надзвичайний стан через різке зростання захворюваності на коронавірус.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них у місті Почаїв та передмісті - селищі Старий Почаїв.

Про це повідомив керівник районної державної адміністрації Вячеслав Онишкевич.

"Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації", - написав пан Онишкевич.

Комісія вирішила звернутись за допомогою до обласної влади.

"Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п'ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану", - розповів співрозмовник ВВС News Україна у місцевій владі.

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Він визнає, що на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, й не мають для цього сил і засобів. А допомога з області та Києва не надходить.

При цьому співрозмовник допускає, що якби в Почаєві провести пів тисячі ПЛР-тестувань на коронавірус у керівників та працівників головних підприємств, то результат багато кого вжахнув би.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць спалаху коронавірусу у місті вважається Почаївська лавра.

Попри заборону влади, Лавра не зачинялась на Вербну неділю та Великдень і приймала на служби сотні вірян.

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Про можливий спалах коронавірусу у лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли корона вірусною хворобою. Проте лавра це заперечувала.

Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври. Частина з них вже лікується в Олександрівській лікарні Києва.

Керівництво лаври тільки 21 квітня закрила святиню для відвідувачів після того, як влада району заблокувала все місто.

Наразі медики не можуть провести тестування на коронавірус серед мешканців Почаївської лаври.

В Києві через спалах коронавірусу закрили Києво-Печерську лавру та кілька інших монастирів.

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