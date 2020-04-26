"Свято праці": як Лукашенко вдарив суботником по коронавірусу

Копирайт изображения Pul Pervogo

Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто взяв участь у загальнореспубліканському суботнику, який пройшов у країні.

Міжнародна організація праці звернулася до білоруської влади із закликом скасувати суботник "з огляду на нинішні обставини, пов'язані з пандемією Covid-19".

Однак, як повідомляє білоруське телебачення, "свято безоплатної праці" пройшло по всій країні.

Трудові колективи зголосилися перерахувати до фонду суботника чималі кошти. Сама лише Брестська область, наприклад, пообіцяла внести до фонду понад мільйон рублів, інформує офіційна агенція БЕЛТА.

Гроші, зароблені на суботнику, витратять не на медицину.

За рішенням уряду кошти підуть на підготовку дитячих оздоровчих таборів до літнього сезону, благоустрій місць військової слави і розширення Національного художнього музею до "художнього кварталу".

Копирайт изображения Tatyana Yanutsevich/BBC

Президент Лукашенко під час суботника займався посадкою дерев у національному парку "Прип'ятський" - в регіоні, що постраждав від чорнобильської аварії.

Як і раніше, Лукашенко, який називає пандемію "коронопсихозом", не використовував засоби індивідуального захисту.

У Білорусі на 25 квітня зареєстровано 9590 випадків коронавірусної інфекції. Приріст за останню добу став рекордним - плюс 817 нових хворих.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!