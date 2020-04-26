Жінка "померла" від Covid-19 і прах віддали родині. Але вона отямилась
74-річна еквадорська жінка, яку оголосили мертвою від коронавірусу, виявилась живою. Її переплутали з померлою й навіть відправили родині прах.
Родині Альби Марурі повідомили про її смерть минулого місяця, а пізніше надіслали прах.
Але пані Марурі прокинулася з тритижневої коми в лікарні минулого четверга й попросила лікарів покликати її сестру.
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Її родина була у захваті від новини - але тепер незрозуміло, чий прах у них вдома.
Лікарня вибачилася за помилку.
Пані Марурі живе в місті Гуаякіль, епіцентрі спалаху коронавірусу в Еквадорі.
Еквадор сильно постраждав від пандемії, в ньому зареєстрували понад 22 000 випадків хвороби та майже 600 смертей.
За даними місцевої газети El Comercio, пані Марурі поклали до лікарні минулого місяця з високою температурою та ускладненим диханням.
27 березня її родині повідомили, що вона померла. Їм показали труп у лікарняному морзі, але родичів тримали на великій відстані через страх заразитись.
Племінник пані Марурі, Хайме Морла, заявив, що чиновники лікарні вважали, що це була його тітка.
"Я боявся бачити її обличчя", - заявив він AFP.
"Я був за півтора метра від тіла. У неї було таке ж волосся, той самий відтінок шкіри".
Тіло забрали для кремації, а попіл відправили родині.
Але у четвер пані Марурі прийшла до тями та сказала здивованим лікарям своє ім'я.
Вона надала їм свій домашній номер телефону і попросила сестру Ауру забрати її.
Представники лікарні відвідала будинок родини, щоб вибачитися. Лікарня минулого місяця була в хаосі через кількість випадків хвороби та смертей.
"Це диво. Майже місяць ми думали, що вона померла. Уявіть собі", - сказала Аура. "А я маю чужий попіл".
Родина хоче, щоб влада виплатила їм компенсацію та відшкодовувала витрати на кремацію.
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