Жінка "померла" від Covid-19 і прах віддали родині. Але вона отямилась

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74-річна еквадорська жінка, яку оголосили мертвою від коронавірусу, виявилась живою. Її переплутали з померлою й навіть відправили родині прах.

Родині Альби Марурі повідомили про її смерть минулого місяця, а пізніше надіслали прах.

Але пані Марурі прокинулася з тритижневої коми в лікарні минулого четверга й попросила лікарів покликати її сестру.

Її родина була у захваті від новини - але тепер незрозуміло, чий прах у них вдома.

Лікарня вибачилася за помилку.

Пані Марурі живе в місті Гуаякіль, епіцентрі спалаху коронавірусу в Еквадорі.

Еквадор сильно постраждав від пандемії, в ньому зареєстрували понад 22 000 випадків хвороби та майже 600 смертей.

За даними місцевої газети El Comercio, пані Марурі поклали до лікарні минулого місяця з високою температурою та ускладненим диханням.

27 березня її родині повідомили, що вона померла. Їм показали труп у лікарняному морзі, але родичів тримали на великій відстані через страх заразитись.

Племінник пані Марурі, Хайме Морла, заявив, що чиновники лікарні вважали, що це була його тітка.

Пропустити Twitter допис , автор: @lahistoriaec De no creer. Alba Maruri, 74 años, paciente de Covid-19 fue dada por muerta el 27 de marzo en hospital del Suburbio y su familia recibió sus cenizas. Resulta que cremaron a otra persona y Alba estuvo inconsciente 3 semanas hasta ayer, que preguntó por su hermana. #Guayaquil pic.twitter.com/vuTvbrGpz8 — LaHistoria (@lahistoriaec) 25 квітня 2020 р.

"Я боявся бачити її обличчя", - заявив він AFP.

"Я був за півтора метра від тіла. У неї було таке ж волосся, той самий відтінок шкіри".

Тіло забрали для кремації, а попіл відправили родині.

Але у четвер пані Марурі прийшла до тями та сказала здивованим лікарям своє ім'я.

Вона надала їм свій домашній номер телефону і попросила сестру Ауру забрати її.

Представники лікарні відвідала будинок родини, щоб вибачитися. Лікарня минулого місяця була в хаосі через кількість випадків хвороби та смертей.

"Це диво. Майже місяць ми думали, що вона померла. Уявіть собі", - сказала Аура. "А я маю чужий попіл".

Родина хоче, щоб влада виплатила їм компенсацію та відшкодовувала витрати на кремацію.

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