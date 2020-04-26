У Києво-Печерській лаврі на коронавірус перехворіли всі - речник УПЦ МП

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За останній місяць у Києво-Печерській лаврі на коронавірусну хворобу перехворіли практично усі мешканці.

Цю інформацію ВВС News Україна підтвердив керівник інформаційно-просвітницького управління УПЦ Московського патріархату митрополит Климент.

Раніше інформацію про хворобу усіх насельників лаври з посиланням на владику Климента повідомило російське видання РБК.

За офіційними даними влади Києва, у Києво-Печерській лаврі виявили близько 160 хворих на коронавірусну хворобу. Також захворіли десятки семінаристів та викладачів духовної академії на території лаври.

"Дійсно, у лаврі хворіли практично всі священники, монахи та насельники, але вже велика частина з них видужала", - повідомив владика Климент.

За його словами, вони хворіли за весь час карантину, який триває з початку місяця.

"Станом на зараз більшість з мешканців лаври вже видужали", - наполягає він.

У тому числі й намісник лаври митрополит Павло. Офіційно його хворобу раніше не підтверджували, хоча було відомо, що він занедужав.

"З тих, хто були інфіковані, у гострій фазі перебували людей 20. Всі інші були під наглядом лікаря, але допомоги додаткової не потребували", - уточнює владика.

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Владика Павло і монахи 31 березня. Тоді вже частина з них були хворими

Загалом, як сказав він виданню РБК, у лаврі перехворіли до 200 людей, троє з яких померли.

Києво-Печерську лавру закрили на повний карантин після Вербної неділі 13 квітня.

За місяць до того намісник лаври закликав вірян іти до храмів і не боятись коронавірусу.

Гумдопомога з Росії

Владика Климент також у розмові з ВВС News Україна розповів, що церква не має жодного стосунку до ініціативи Росії привезти до лаври гуманітарну допомогу для лікування спалаху коронавірусу.

З проханням допомогти привезти допомогу до України звернулась уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова.

"Щодо гуманітарної допомоги від Росії - ми не маємо жодного стосунку до цього. Не спілкуємось щодо неї й не маємо до ініціативи жодного стосунку", - запевнив владика Климент.

Нагадаємо, що у Почаївській лаврі також може бути спалах корона вірусу й багато священників, які мали туди доступ, хворі.

Проте керівництво лаври не дозволяє проводити там тести на коронавірус.

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