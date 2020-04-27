Хроніки коронавірусу: в Італії згортають карантин - в гості можна, в церкву - ні

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Станом на ранок 27 квітня кількість людей, що захворіли на коронавірус у світі, наближається до 3 млн. З них понад 206 тис. померли, понад 865 тис. - видужали.

Майже мільйон хворих та понад 54 тис. смертей зареєстрували у США.

Серед європейських країн лідерами за кількістю смертей є Італія - понад 26 тис. випадків, Іспанія - понад 23 тис., Франція - понад 22 тис. та Велика Британія - понад 20 тис.

В Італії та Іспанії ослаблюють карантин

Коронавірус у двох європейських країнах, які найбільше постраждали від хвороби, схоже, іде на спад, а з ним послаблюються також і карантин.

У неділю в Іспанії та Італії зареєстрували найнижчу кількість смертей за останній місяць - менше 300.

Тож в країнах частково послабили обмеження на пересування. Зокрема, в Іспанії дітям вперше за шість тижнів дозволили гуляти на вулиці.

В Італії вже з 4 травня людям дозволять ходити в гості, але тільки невеликими групами та в масках. Знову відкриють парки.

Люди зможуть пересуватися в межах одного регіону, деякі спортсмени зможуть відновити тренування.

Ресторани та кафе також відчинять, але лише так, щоб їжу можна було забирати з собою.

Очікується, що з 1 червня перукарні, салони краси та ресторани повністю відновлять роботу.

Втім, всі ці послаблення все одно вимагатимуть від людей соціальної дистанції, попереджає влада. Інакша крива захворюваності поповзе вгору. Зокрема, в країні збережуть заборону на церковні служби.

У Франції карантин почнуть послаблювати 11 травня.

Посвідчення здоров'я у Чилі

Уряд Чилі запроваджує неоднозначну ініціативу - видавати людям, які видужали від коронавірусу, спеціальні посвідчення.

Такий документ дозволить людям повернутися до роботи.

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від такої практики, адже немає доказів, що люди, які перехворіли, не зможуть заразитися знову.

Такі сертифікати імунітету можуть допомогти вірусу поширитись.

В Азію заново імпортують коронавірус

У Китаї та Південній Кореї виявляють коронавірус, який завезли в країни ззовні.

Зокрема, на вихідних в Південній Кореї зареєстрували 7 нових випадків, які імпортували з-за кордону.

У Китаї за 26 березня зареєстрували 3 нових випадки, з них два - також завезли.

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