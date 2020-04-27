В Україні різко знизилася кількість хворих за добу

  • 27 квітня 2020
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Станом на 27 квітня в Україні зареєстрували 9009 випадків COVID-19. За добу зафіксували 392 нових хворих.

За весь час пандемії 220 людей померли, 864 пацієнти одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Чотири дні поспіль кількість нових хворих в Україні за добу не перевищувала 500 людей. Зокрема, вранці 26 квітня ЦГЗ повідомив про 492 нових хворих.

Тож можна говорити, що за останню добу відбулося зниження кількості хворих.

З 11 травня Україна поступово почне виходити з карантину. Всього заплановано п'ять етапів.

Відповідно до плану, який оприлюднив Кабінет міністрів, якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не буде змінюватись більш ніж на 5%, в країні знову відкриють:

  • Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони. Але дитячі майданчики будуть закриті.
  • Частину об'єктів індустрії краси
  • Тренування у командних видах спорту
  • Заклади торгівлі непродовольчими товарами
  • Кав'ярні на виніс
  • Автомийки, веломагазини та велопрокат
  • Нотаріуси, адвокати та аудитори

Решта послаблень можлива лише тоді, якщо кількість нових випадків буде щоденно зменшуватись 10 днів поспіль.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - запевнив на вихідних заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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