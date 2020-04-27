В Україні різко знизилася кількість хворих за добу

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Станом на 27 квітня в Україні зареєстрували 9009 випадків COVID-19. За добу зафіксували 392 нових хворих.

За весь час пандемії 220 людей померли, 864 пацієнти одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Чотири дні поспіль кількість нових хворих в Україні за добу не перевищувала 500 людей. Зокрема, вранці 26 квітня ЦГЗ повідомив про 492 нових хворих.

Тож можна говорити, що за останню добу відбулося зниження кількості хворих.

З 11 травня Україна поступово почне виходити з карантину. Всього заплановано п'ять етапів.

Відповідно до плану, який оприлюднив Кабінет міністрів, якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не буде змінюватись більш ніж на 5%, в країні знову відкриють:

Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові і прибережні зони. Але дитячі майданчики будуть закриті.

Частину об'єктів індустрії краси

Тренування у командних видах спорту

Заклади торгівлі непродовольчими товарами

Кав'ярні на виніс

Автомийки, веломагазини та велопрокат

Нотаріуси, адвокати та аудитори

Решта послаблень можлива лише тоді, якщо кількість нових випадків буде щоденно зменшуватись 10 днів поспіль.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - запевнив на вихідних заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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