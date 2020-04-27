Заступник Кличка напідпитку побився з поліцією. Його звільнили

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Київська поліція відкрила кримінальне провадження щодо заступника голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака за насильство щодо правоохоронця.

Інцидент мав місце ввечері 26 березня. Патрульна поліція зупинила автомобіль з вимкненими фарами, за кермом якого була жінка.

Поліція запідозрила, що жінка перебуває у стані сп'яніння, але проходити тест вона відмовилася. Правоохоронці склали адміністративний протокол.

У цей час з правоохоронцями у конфлікт вступив пасажир машини, який виявився заступником голови КМДА.

"При оформленні адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронця госпіталізували, а Слончака затримали.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Правопорушнику загрожує до п'яти років ув'язнення, зазначають в поліції.

Раніше "Київ Оперативний" повідомляв, що ввечері 26 квітня патрульна поліція зупинила автомобіль Mercedes через вимкнені фари.

За кермом була депутатка Київради та заступниця голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Також в салоні був Володимир Слончак.

Слончак спершу почав сперечатися з правоохоронцями, а потім розпочав бійку.

"Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували з травмою", - повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Звільнення

Мер Києва Віталій Кличко заявив на щоденному брифінгу, що вже звільнив Слончака з посади.

"Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє. Вибачаюся перед правоохоронцями та киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА. Я не раз говорив, що нікого покривати не буду", - заявив Кличко.

Він додав, що Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом.

Заступник з пригодами

Володимир Слончак не вперше потрапляє в неоднозначні ситуації.

У вересні минулого року його побив невідомий. Посадовець отримав тоді важкі травми, йому наклали 14 швів на голову.

А в квітні 2017 року за участю Володимира Слончака у Василькові сталася перестрілка. Тоді по його автомобілю відкрили вогонь невідомі, він заїхав на територію Васильківського відділку поліції, де нападники застосували проти нього холодну зброю і нанесли ножове поранення.

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