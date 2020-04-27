Пережити Голокост і померти від коронавірусу: історія в'язня Аушвіцу

Копирайт изображения COURTESY OF KICHKA FAMILY Image caption Батьки Анрі з дітьми

У Бельгії від коронавірусної інфекції помер один з останніх в'язнів Аушвіцу. 94-річний Анрі Кічка пережив Голокост, але в суботу він помер в будинку для людей похилого віку в Брюсселі.

У січні 2020 року пан Кічка дав інтерв'ю BBC, у якому на питання про те, як він пережив фашистський концтабір Аушвіц, відповів: "Не можна пережити Аушвіц. Це сама смерть".

Його син Мішель Кічка написав на пам'ять про батька у Facebook: "Мікроскопічних розмірів коронавірусу вдалося те, чого не вдалося всій нацистській армії. Мій батько пережив "марш смерті", але сьогодні його "марш життя" завершився".

Анрі Кічка народився в Брюсселі в 1926 році в єврейській родині польського походження. Його батьки втекли від погромів у Східній Європі й почали нове життя на Заході.

Коли нацистська Німеччина окупувала Бельгію, втікати далі їм було нікуди, й незабаром, у 1942 році, їх депортували.

Анрі та його батька відправили працювати чорноробами, а матір, сестер і тітку відвезли в Аушвіц, де незабаром вони загинули в газових печах.

У 1945 році, коли радянська армія просувалася зі сходу, фашисти погнали Анрі разом з іншими полоненими на захід, в інший табір на території Німеччини. Цей примусовий перехід отримав назву "марш смерті".

Копирайт изображения COURTESY OF KICHKA FAMILY Image caption Велика родина Анрі Кічки: четверо дітей, 9 онуків і 14 правнуків

Протягом багатьох років Анрі ніколи не розповідав про те, що йому довелося пережити в роки війни.

Він одружився, відкрив разом з дружиною магазин і створив велику родину — четверо дітей, дев'ятьох онуків і 14 правнуків.

Однак згодом він почав виступати з лекціями в школах, усвідомивши необхідність поділитися своїми важкими спогадами, щоб нові покоління не забували про Голокост.

У 60-ту річницю закінчення Другої світової війни Анрі опублікував мемуари про життя в концтаборах — щоби його голос звучав і після його смерті.

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