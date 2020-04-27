Пережити Голокост і померти від коронавірусу: історія в'язня Аушвіцу
У Бельгії від коронавірусної інфекції помер один з останніх в'язнів Аушвіцу. 94-річний Анрі Кічка пережив Голокост, але в суботу він помер в будинку для людей похилого віку в Брюсселі.
У січні 2020 року пан Кічка дав інтерв'ю BBC, у якому на питання про те, як він пережив фашистський концтабір Аушвіц, відповів: "Не можна пережити Аушвіц. Це сама смерть".
Його син Мішель Кічка написав на пам'ять про батька у Facebook: "Мікроскопічних розмірів коронавірусу вдалося те, чого не вдалося всій нацистській армії. Мій батько пережив "марш смерті", але сьогодні його "марш життя" завершився".
- Вогнище коронавірусу у Києво-Печерській лаврі: 95 хворих, помер монах з Почаєва
- Хроніки коронавірусу: в Італії згортають карантин - в гості можна, в церкву - ні
Анрі Кічка народився в Брюсселі в 1926 році в єврейській родині польського походження. Його батьки втекли від погромів у Східній Європі й почали нове життя на Заході.
Коли нацистська Німеччина окупувала Бельгію, втікати далі їм було нікуди, й незабаром, у 1942 році, їх депортували.
Анрі та його батька відправили працювати чорноробами, а матір, сестер і тітку відвезли в Аушвіц, де незабаром вони загинули в газових печах.
У 1945 році, коли радянська армія просувалася зі сходу, фашисти погнали Анрі разом з іншими полоненими на захід, в інший табір на території Німеччини. Цей примусовий перехід отримав назву "марш смерті".
Протягом багатьох років Анрі ніколи не розповідав про те, що йому довелося пережити в роки війни.
Він одружився, відкрив разом з дружиною магазин і створив велику родину — четверо дітей, дев'ятьох онуків і 14 правнуків.
Однак згодом він почав виступати з лекціями в школах, усвідомивши необхідність поділитися своїми важкими спогадами, щоб нові покоління не забували про Голокост.
У 60-ту річницю закінчення Другої світової війни Анрі опублікував мемуари про життя в концтаборах — щоби його голос звучав і після його смерті.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!