Росія обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус

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За добу в Росії зареєстрували понад 6 тис. випадків заражень коронавірусом, тож загальна кількість хворих за весь час тут склала понад 87 тис. людей.

Про це повідомляє оперативний штаб при уряді РФ.

Таким чином, Росія обігнала за кількістю виявлених випадків Китай - країну, де розпочалася світова пандемія та зареєстрували понад 83 тис. заражень.

Тепер РФ вийшла на 9-те місце в світовому рейтингу країн з найбільшою кількістю хворих на COVID-19, за даними Університету Джонса Гопкінса.

В останній тиждень квітня щоденний приріст хворих в Росії коливається в діапазоні від 6,3 тисячі до 1,9 тисячі.

У неділю керівниця Росспоживнагляду Анна Попова закликала росіян провести травневі свята вдома, щоб не допустити вибухового поширення коронавірусу.

Водночас вона запевнила, що ситуація контрольована.

"Ми не бачимо ніякого піку. Пік - це вибух. Вибуху у нас немає", - заявила чиновниця.

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