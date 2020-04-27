Уряд збирається відкрити сотні ринків, попри карантин

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Кабінет міністрів відпрацьовує можливість відкрити ринки в країні вже цього тижня.

Ринки працюватимуть, якщо будуть дотримуватися "певного протоколу безпеки" через коронавірус, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам", - йдеться в повідомленні.

Відповідний план обговорили у понеділок на нараді у президента Володимира Зеленського.

Рішення уряд планує ухвалити вже у середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

"Встановімо чіткі правила і давайте дозволимо їх (ринки) відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", - заявив Зеленський.

В Офісі президента наголосили, що українці "дуже відповідально ставляться до карантину".

Наприклад, цього року у поминальні дні кладовища відвідали лише 13 тис. людей, у минулі роки йшлося про 5-7 мільйонів відвідувачів.

Країна без ринків

Ринки в Україні закрили разом з введенням суворого карантину на початку квітня.

Але з 11 травня уряд вирішив почати послаблювати обмежувальні заходи, запровадивши послаблення у п'ять етапів.

Представники місцевої влади неодноразово скаржились на те, що ринки не можуть працювати. У деяких регіонах фермери влаштовували протести з цього приводу.

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Зокрема, мер Львова Андрій Садовий у понеділок закликав центральну владу розблокувати роботу ринків.

"Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу обмаль. З іншого боку - покупець, який купує дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору", - заявив Садовий.

На його думку, заборони мають стосуватись лише тих, хто не може дотримуватися правил безпеки під час своєї роботи.

"У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - переконаний мер Львова.

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