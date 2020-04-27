Ілюстратор "Груффало" намалював книгу про коронавірус для дітей

Копирайт изображения Axel Scheffler Image caption Аксель Шеффлер добре відомий своїми ілюстраціями до книги Джулії Дональдсон "Груффало"

"Мені здається, я не дуже добре малюю реальних людей у реальному світі", - задумливо каже Аксель Шеффлер.

Ілюстратор відомий своїми дивакуватими та неймовірними фотографіями тварин у книгах на кшталт "Груффало", однак пандемія коронавірусу таки змусила його повернутися до реального світу.

62-річний Шеффлер долучився до створення, мабуть, однієї з найшвидших книг в історії. "Коронавірус: книга для дітей" написали, проілюстрували та опублікували онлайн у видавництві Nosy Crow лише за тиждень.

Книга також вже перекладена українською мовою та доступна для безкоштовного завантаження.

"Моя видавчиня розмовляла із директором школи в Іст-Лондоні, який сказав їй, що багато сімей дуже переживають і почуваються трохи безпорадними, - говорить Шеффлер. - Тож ідея полягала в тому, щоб дати дітям у віці від п'яти до дев'яти років якомога більш фактичну інформацію - простою мовою".

Факти важливі, але книга також відверто каже про невизначеність, з якою зіткнувся світ. Там є розділ про вакцини, в якому пояснюється, що це захворювання нове і наразі від нього не має ліків.

"Чесність має вирішальне значення для дітей будь-якого віку. Вони повинні вам довіряти", - каже Шеффлер.

Копирайт изображения Liam Jackson

Власне життя ілюстратора не сильно змінилося за останні кілька тижнів, оскільки він завжди малює свої роботи вдома. Але він визнає, що відчуває занепокоєння з приводу того, що відбувається, і розуміє, що це має бути тривожний час для дітей, які не можуть ходити до школи.

У книзі розповідається про те, чому не можна бачитись з бабусями і дідусями, і як знаходити спільну мову з дратівливими батьками, які, можливо, намагаються працювати вдома у цей стресовий час. Свої поради у ній дає дитячий психолог та професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Книгу вже переклали на 45 мов і завантажили понад мільйон людей. Благодійна організація Worldreader розмістила книгу в безкоштовному додатку, розрахованому на батьків у країнах, що розвиваються. Вони можуть завантажити додаток на смартфон та читати дітям.

Копирайт изображения AXEL SHEFFLER Image caption Книгу вже переклали українською

Шеффлер каже, що реакція на книгу була приголомшливою: "Я не лікар і не медбрат, але для мене як ілюстратора це була можливість допомогти, і я пишаюся, що книга отримала такі дивовижні відгуки".

Як і всі добрі дитячі історії, книга закінчується на позитивній ноті. На останній ілюстрації зображені сім'ї, лікарі та медсестри, які святкують разом, із підписом: "У нас усе вийшло"".

Шеффлер каже, що зараз надія дуже важлива для дітей, "адже одного дня ця пандемія справді закінчиться, і тоді, може, ми знову зможемо стояти поряд одне з одним, як це роблять герої на останній сторінці книги".

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