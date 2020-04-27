Чи винні російські безпілотники? В Раді озвучили висновки про пожежі в Балаклії

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Причиною пожежі на військових складах у Балаклії 2017 року, через яку ЗСУ втратили багато боєприпасів, були не безпілотники, а "вибухи зсередини". Про це заявив член парламентської комісії, яка розслідує пожежі, Давид Арахамія.

Масштабні пожежі на військових складах Балаклії на Харківщині сталися у березні 2017 року. Тоді загинула одна людина, тисячі евакуювали.

За даними Давида Арахамії, тоді від вогню українська армія втратила боєприпасів та іншого майна на 12 млрд грн.

Вирви як доказ

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"З 2017 року основною версією чомусь було вигадано і слідчі СБУ це розслідували (і її активно підтримував тодішній генпрокурор Луценко і військовий прокурор Матіос) - що прилетів російський безпілотник і все знищив", - розповів Давид Арахамія.

За його словами, ця версія завжди викликала багато запитань, а той, хто виступав проти неї, "магічним чином звільнявся".

"Висновок нашої ТСК чітко каже, що ця версія неправдива. І основна версія, що це був підрив зсередини", - наголосив Давид Арахамія.

"Хто підривав і хто у цьому винен, ми не знаємо, - треба продовжувати слідство. Але ми точно знаємо, що це не безпілотник", - додав він.

Арахамія також пояснив, що головними доказами про підрив є близько десяти прямокутних вирв, які знайшли слідчі.

На їхньому дні виявили речовини ТНТ, характерні для підривних зарядів фугасів - тобто, на думку ТСК, це свідчить, що ці підривники заздалегідь були закопані під артилерійськими складами.

Давид Арахамія додав, що "Украерорух" насправді не міг довести, який саме російський безпілотник міг би підпалити склад, оскільки його радари не можуть фіксувати такі малі об'єкти.

ТСК просить продовжити свою роботу ще на пів року, щоб розслідувати інші пожежі.

Давид Арахамія додав, що є припущення про "майнові недоліки", які розслідувалися на складах одразу перед пожежами.

Але все це ще мають розслідувати правоохоронні органи.

Закопали і ніхто не помітив?

Колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак раніше висловив сумніви у версії про те, що причиною пожежі і вибухів на військових складах у Балаклії була закопана заздалегідь вибухівка.

За його словами, під час наради зі слідчими СБУ, прокурорами та експертами, які досліджують цю справу, "версія закладок у ґрунт була повністю відкинута".

"Зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є й інші докази, щодо того, що перші вибухи були не з-під ґрунту", - написав Чумак у Facebook.

"Ніяк не розумію, навіщо заплутувати і так непросте розслідування", - додав колишній головний військовий прокурор.

Тривалий час офіційне розслідування називало причиною пожеж безпілотники - ймовірно, російські.

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