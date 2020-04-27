До Землі наближається великий астероїд. Схоже, він у масці
До Землі наближається астероїд 1998 OR2 діаметром приблизно у півтора кілометра.
Астероїд, який виявили в 1998 році, вважають потенційно небезпечним, оскільки він періодично наближається до земної орбіти, повідомили в NASA. За даними агентства, він наблизиться до Землі 29 квітня, але пролетить на безпечній відстані від неї - приблизно в 6,2 млн км.
Астрономам обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко вдалося сфотографувати цей небесний об'єкт. Вони жартома припустили, що астероїд, знаючи про пандемію, одягнув захисну маску.
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"Невеликі топографічні особливості, такі як пагорби та хребти на одному кінці астероїда 1998 OR2, є цікавими для науки, - повідомила у пресрелізі фахівець обсерваторії Анні Вірккі.- Але оскільки зараз всі наші думки - про Covid-19, здається, що і 1998 OR2 подбав про маску".
Експерти обсерваторії відстежують астероїди, які наближаються до Землі, і використовують свої дані для моделювання траєкторій потенційно небезпечних для планети небесних об'єктів.
Зараз астероїд пролетить на безпечній відстані від Землі, але, за словами вчених, наступного разу він буде ближче. Тому важливо вивчати такі об'єкти, щоб розробляти і покращувати технології для усунення загроз.
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"У 2079 році астероїд 1998 OR2 буде в 3,5 раза ближче до Землі, ніж цього року, тому важливо знати його точну орбіту", - цитує фахівця обсерваторії Флавіана Вендетті видання Huffington Post.
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