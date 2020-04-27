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Офіс генпрокурора та СБУ завершили розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк і дійшли висновку, що напад на неї замовив та профінансував голова Херсонської облради Владислав Мангер. Про це повідомили на брифінгу представники Офісу генпрокурора.

Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. Вона зазнала тяжких опіків і через кілька місяців померла.

"Ретельний аналіз зв'язків фігурантів цього злочину, вивчення їхніх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину, і розслідуванням встановлено, що це - діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер", - повідомив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Мангера підозрюють в тому, що він організував напад за змовою з помічником-консультантом депутата Херсоньскої облради Олексієм Левіним.

Водночас адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко написав у Facebook, що доказів провини Мангера так і не з'явилося.

"Доказів провини Мангера так і не з'явилося. Ну що ж, незабаром чекайте цікавих нових публікацій з матеріалами справи", - зазначив він.

Літр сірчаної кислоти

31 липня 2018 року на херсонську активістку Катерину Гандзюк скоїли напад, обливши літром концентрованої сірчаної кислоти.

Від опіків у неї постраждало понад 30% поверхні тіла. 4 листопада 2018 року вона померла.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям злочину.

Організатора нападу Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років в'язниці, виконавця злочину Микиту Грабчука засудили до 6 років в'язниці. Володимира Васяновича та Віктора Горбунова визнали винними у посібництві і засудили до 4 та 3 років в'язниці, ще один співучасник злочину В'ячеслав Вишневський отримав 4 роки ув'язнення. За даними Офісу генпрокурора, всі вони раніше належали до "Української добровольчої армії".

Окрім Мангера, підозрюваним в організації нападу є помічник-консультант депутата Херсонської облради Олексій Левін. Його затримали у січні 2020 року у Болгарії, а в березні екстрадіювали до України, він перебуває під арештом.

Колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігора Павловського обвинувачують в приховуванні злочину. Він перебуває під арештом і, за словами прокурора Офісу генпрокурора Романа Романчука, погодився співпрацювати зі слідством.

Ким була Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк народилася 1985 року. Вона була учасницею Помаранчевої революції та Євромайдану в Херсоні.

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На виборах 2014 року Катерина Гандзюк працювала у передвиборному штабі Володимира Миколаєнка, який був кандидатом в мери Херсону від партії "Батьківщина".

До нападу активістка була виконуючою обов'язки керуючої справами виконкому Херсонської міської ради, а також була радником мера міста Володимира Миколаєнка.

Друзі активістки зазначали, що Гандзюк основним завдання для себе обрала протидію "проросійським рухам" та корупції в регіоні, і критикувала силовиків за бездіяльність у цих питаннях.

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