Як послаблюють карантин у Європі? Випуск новин 27.04.2020

  • 27 квітня 2020

У випуску:

  • Послаблення карантину в Іспанії: дітям дозволили виходити на вулицю.
  • Куди зник Кім Чен Ин: чому лідер Північної Кореї не виходить на люди?
  • Обвуглені стіни - замість будинку: як на Житомирщині живуть ті, хто втратив дім через пожежі?
  • Як це - бути гідом у Чорнобилі?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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