Як послаблюють карантин у Європі? Випуск новин 27.04.2020

У випуску:

Послаблення карантину в Іспанії: дітям дозволили виходити на вулицю.

Куди зник Кім Чен Ин: чому лідер Північної Кореї не виходить на люди?

Обвуглені стіни - замість будинку: як на Житомирщині живуть ті, хто втратив дім через пожежі?

Як це - бути гідом у Чорнобилі?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!