Як послаблюють карантин у Європі? Випуск новин 27.04.2020
- 27 квітня 2020
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У випуску:
- Послаблення карантину в Іспанії: дітям дозволили виходити на вулицю.
- Куди зник Кім Чен Ин: чому лідер Північної Кореї не виходить на люди?
- Обвуглені стіни - замість будинку: як на Житомирщині живуть ті, хто втратив дім через пожежі?
- Як це - бути гідом у Чорнобилі?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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