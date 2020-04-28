Від інсульту до енцефаліту: як COVID-19 вражає мозок та нервову систему

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Зараження COVID-19 не обмежується інфекцією дихальних органів. Як показують практичні дослідження, у багатьох пацієнтів вірус вражає і нервову систему.

Механізм його впливу на нервові клітини поки що не вивчений, проте вчені не сумніваються, що зв'язок є: тимчасову втрату смаку або нюху визнали специфічними симптомами COVID-19 ще у середині березня.

Крім того, з носоглотки вірус здатний проникати безпосередньо у головний мозок, а це в свою чергу може спровокувати цілий ряд ускладнень і порушувати нормальну роботу практично будь-якого органу.

Список можливих супутніх захворювань величезний: від проблем з травленням і закупорювання судин до серцевої недостатності і енцефаліту.

Багатоликий вірус

Через чотири місяці з початку епідемії вченим, як і раніше, дуже мало відомо про вірус SARS-CoV-2 і його дію на організм людини.

Загальна картина інфекції складається з крупинок, з сотень статей у наукових журналах, де лікарі з усього світу діляться досвідом лікування коронавірусних пацієнтів.

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У результаті продовжує розширюватися список можливих симптомів COVID-19 (їх уже більше десятка), а разом з ним - і наші уявлення про те, які ще органи може вражати вірус та які ускладнення може викликати хвороба, крім пневмонії.

Найчастіше медики описують порушення роботи нервової системи.

Одразу два дослідження - у Франції і Китаї - дійшли висновку, що неврологічні симптоми у тій чи іншій формі відчувають більше третини заражених.

Однак в цілому нова інфекція відрізняється значно більш різнобічним і навіть індивідуальним підходом.

У списку описаних ускладнень COVID-19, з якими медикам довелося зіткнутися на практиці, є і хвороби шлунково-кишкового тракту, і проблеми з серцем, і порушення згортання крові.

Але й нервову систему вірус може вражати дуже по-різному - мова далеко не лише про тимчасову втрату смаку.

Зокрема, як побічні прояви COVID-19 описані кілька випадків енцефаліту (запалення мозку), а також синдрому Гієна-Барре: імунна система пацієнта починає атакувати власні нервові клітини, що призводить до м'язової слабкості, а у тяжких випадках - до паралічу.

Американські медики стурбовані повідомленнями про те, що тільки в Нью-Йорку за два тижні у коронавірусних пацієнтів було зафіксовано п'ять випадків обширного інсульту - причому у відносно молодих людей (до 50 років), без інших яскраво виражених симптомів COVID-19.

За попередніми даними, побічними ефектами запалення від коронавірусу в них утворилися тромби у великих судинах - що у підсумку і призвело до гострого порушення мозкового кровообігу.

Однак в основному неврологічні розлади спостерігаються все ж у важких хворих. У таких випадках ці симптоми іноді залишаються навіть після одужання пацієнтів від COVID-19.

Чому ускладнення такі різні?

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Порушити роботу нервової системи вірус може як побічно, шляхом надмірної активізації імунної системи (так званий цитокіновий шторм), так і безпосередньо. Це з'ясувалося у результаті розтину тіл загиблих від COVID-19.

Вірусні частинки у жертв були виявлені в тому числі і в головному мозку. Є версія, що інфекція потрапляє туди з дихальних шляхів через нюхові рецептори в носі.

Це не якась унікальна здатність нового коронавірусу. Аналогічну інфекцію в мозку можуть викликати й деякі інші віруси, зокрема грипу та кору - що також іноді призводить до неврологічних захворювань, хоч і досить рідко.

Щоправда, у випадку з COVID-19 справа йде трохи складніше. По-перше, число заражених вже перевищило 3 млн - а значить, навіть рідкісних випадків загалом виявляється чимало.

А по-друге, якщо вірус все ж потрапив у мозок, подальше зараження майже неминуче: на поверхні мозкових клітин є той самий мембранний рецептор ACE2, через який вірус легко проникає всередину, викликаючи запалення.

Цей же рецептор є і у клітин, що вистилають внутрішню поверхню кровоносних судин - тому в тяжких випадках вірус проривається з дихальних органів у загальний кровотік. В результаті тромботичні ускладнення виникають майже у кожного третього хворого на коронавірусну пневмонію.

З кров'ю вірус може потрапити вже у будь-які органи, в тому числі і в мозок. Однак, за останніми даними, майже половина всіх інфікованих переносять COVID-19 взагалі без симптомів.

Намагаючись зрозуміти, чому в одних людей хвороба протікає абсолютно непомітно, а в інших призводить до настільки тяжких наслідків, у Британії провели дослідження кількох тисяч пар ідентичних близнюків.

За попередніми даними, складність хвороби, багато її симптомів, а можливо, й сама ймовірність зараження досить сильно залежать від генетичних факторів, тобто - від спадковості.

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