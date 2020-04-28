Різке зростання смертей та 400 нових хворих - коронавірус в Україні

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Станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксували 9410 хворих на COVID-19. Крім того, за минулу добу був один з найвищих показників смертей від хвороби.

Загалом 239 людей померло від хвороби за весь час пандемії.

"Сумно про це казати, але за останню добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків", - розповів міністр охорони здоров'я Степанов.

Він додав, що це були люди з групи ризику, які мали хронічні хвороби.

За попередню добу було зафіксовано 11 смертей, а два дні до цього від хвороби помирало по 8 людей.

Найвищим же показником по смертях за останній час були 22 і 23 квітня, коли кількість смертей за добу складала 13.

Кількість хворих

За минулу добу кількість хворих зросла на 401 людину, 25 з них - діти, ще 94 - медики.

Водночас вже п'ять днів поспіль кількість нових хворих в Україні за добу не перевищувала 500 людей.

Зокрема, вранці 26 квітня Центр громадського здоров'я повідомляв про 492 нових хворих, а 27 квітня - про 392 заражених за добу.

Ще 128 хворих за минулу добу повністю одужали. А за весь час пандемії одужало 992 людей.

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