Різке зростання смертей та 400 нових хворих - коронавірус в Україні
Станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксували 9410 хворих на COVID-19. Крім того, за минулу добу був один з найвищих показників смертей від хвороби.
Загалом 239 людей померло від хвороби за весь час пандемії.
"Сумно про це казати, але за останню добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків", - розповів міністр охорони здоров'я Степанов.
Він додав, що це були люди з групи ризику, які мали хронічні хвороби.
За попередню добу було зафіксовано 11 смертей, а два дні до цього від хвороби помирало по 8 людей.
Найвищим же показником по смертях за останній час були 22 і 23 квітня, коли кількість смертей за добу складала 13.
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Кількість хворих
За минулу добу кількість хворих зросла на 401 людину, 25 з них - діти, ще 94 - медики.
Водночас вже п'ять днів поспіль кількість нових хворих в Україні за добу не перевищувала 500 людей.
Зокрема, вранці 26 квітня Центр громадського здоров'я повідомляв про 492 нових хворих, а 27 квітня - про 392 заражених за добу.
Ще 128 хворих за минулу добу повністю одужали. А за весь час пандемії одужало 992 людей.
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