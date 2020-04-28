Порушення карантину чи штаб проти Кличка: що відбувається у ресторані "слуги народу" Тищенка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Микола Тищенко каже, що готує в себе у ресторані програму змін у Києві

Журналісти Bihus.info стверджують, що ресторан впливово депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка працює для VIP-клієнтів, попри карантин.

Сам депутат вже заявив, що проводить у ресторані зустрічі й той насправді не працює. При цьому гості йдуть звідти голодними, каже Тищенко.

Пан Тищенко неодноразово казав про свої амбіції позмагатись за посаду керівника Києва.

Розслідувачі цілий тиждень стежили за рестораном мережі пана Тищенка "Велюр" й за цей час помітили на вході до закладу низку впливових депутатів, зокрема, Антона Яценка, Олександра Кабанова та Віталія Кисіля.

Журналісти вказують, що відвідувачі приходили до карантину цілими групами.

Дехто з депутатів вказав у відповідь, що давно не ходить у ресторани, а пан Кабанов відповів, що ходив до свого "друга Колі".

Розслідувачі вказують, що серед автомобілів, які приїздили до ресторану, було авто заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, який займається регіональною політикою команди президента.

При цьому журналістам у ресторані вказали, що столик не можуть забронювати, адже він закритий на карантин.

Не їсти, а розмовляти

"Дійсно, в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. Одиничні зустрічі. Це своєрідний штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів", - запевнив Микола Тищенко в себе на Instagram.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Микола Тищенко критикує Віталія Кличка і мітить на його крісло

Він наполягає, що у "Велюрі" зустрічається зі своїми помічниками.

Також депутат вказує, що зустрічі з різними людьми є підготовкою до виборів у столиці.

"З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готовлять глибоку програму змін міста Києва. Я втомився жити у неприємному та незручному місті", - заявив депутат.

При цьому Микола Тищенко наполягає, що йому неймовірно соромно від того, що його "одиничні гості" виходять з ресторану голодними.

Хоча у сюжеті Bihus.info Тищенко визнавав, що ресторан продає страви "на виніс".

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