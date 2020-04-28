Чому Україна не хоче відправляти до ЄС чартери із заробітчанами

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Влада України не буде сприяти організації чартерних рейсів до країни Європейського Союзу з українськими працівниками, хоча партнери й звертаються з такими проханнями.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фоні заяв західних дипломатів, що Київ забороняє чартерні рейси із заробітчанами до скандинавських країн.

Зокрема, посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив виданню ERR, що Україна нібито заборонила виїзд заробітчан спеціальними рейсами до Фінляндії, які мала здійснити естонська приватна компанія.

Фінляндія, сказав він, планувала привезти 14 тисяч людей.

Посол навіть додав, що Україна заборонила своїм громадянам виїздити за кордон. Прикордонна служба України у коментарі ВВС News Україна вже заперечила існування такої заборони.

МЗС - проти чартерів заробітчан

"Я в курсі проблеми. Дійсно, звернення (західних країн. - Ред.) є. Але ми в Україні керуємося насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав міністр Кулеба.

Він наголосив, що зараз головні зусилля уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж триває пандемія з тією чи іншою інтенсивністю", - каже Кулеба.

Уряд готовий переглянути цю позиції після послаблення карантину.

"Ми налаштовані конструктивно, ми розуміємо потребу в працівниках з боку наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", - додає Дмитро Кулеба.

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Він наполягає, що головна причина таких обмежень - "безпека наших громадян".

Раніше в інтерв'ю виданню РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що через пандемію багато заробітчан повернулись до України і було б корисним залишити їх працювати в Україні.

Співрозмовник ВВС News Україна в уряді пояснив, що країни ЄС звертаються до України з проханням організувати спецрейси для вивезення працівників. Але є неформальна позиція уряду дозволів на такі чартери більше не давати, додало джерело.

Втім, 26 квітня пресслужба компанії МАУ повідомила виданню "НВ", що виконає ще кілька рейсів до Фінляндії.

Ними можуть скористатись українці, які мають право на офіційне працевлаштування в цій країні.

"Заплановано ще 2 рейси до Фінляндії, можливо, буде і більше, також є подібні проєкти в Німеччину та Англію", — розповіли НВ Бізнес у пресслужбі авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Видання вказувало, що рейси до Фінляндії оплачує замовник — естонська приватна компанія.

Заборони для українців немає

"Немає жодного розпорядження чи рішення уряду про обмеження виїзду українців за межі України. Окрім норм, коли є рішення суду чи іншого правоохоронного органу", - заявив ВВС News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Він каже, що громадяни можуть спокійно виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні. Але порадив враховувати обмеження з боку інших країн. До прикладу, Польща обмежила в'їзд всім іноземцям.

В Україні припинили міжнародне повітряне сполучення, а більшість рейсів - це повернення українців додому та повернення іноземців до своїх країн.

"Громадяни України, які мають посвідку на проживання в інших країнах, і є звернення країн, що вони хочуть бачити у себе таких громадян, можуть оформитись на рейси повернення іноземців додому", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники запевнили, що у разі, коли МЗС і посольства погодять курсування спецрейсу для заробітчан, прикордонна служба оформить таких людей.

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