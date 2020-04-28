12 травня відкриються парки, кав'ярні, кіоски та перукарні. Кличко розповів про послаблення

  • 28 квітня 2020
парк Копирайт изображения УНІАН

Міська влада Києва підготувала перший етап виходу з карантину, який почне працювати з 12 травня у разі позитивної динаміки захворюваності на Covid-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. "Це не зняття, а послаблення", - уточнив він.

Відповідно до рішення уряду, в Україні, до 11 травня діє карантин.

За словами мера, на першому етапі в Києві планують таке:

  • відновити роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення
  • великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють
  • зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом й не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно
  • кав'ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс
  • дозволять роботу тимчасових споруд (кіосків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці
  • дозволять роботу адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів
  • відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей, якщо з дітьми, то двоє дорослих з двома дітьми.
  • зможуть працювати автокінотеатри.

За словами мера, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі.

"Метро в столиці відкриється за рішенням уряду", - додав Кличко.

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