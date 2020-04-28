12 травня відкриються парки, кав'ярні, кіоски та перукарні. Кличко розповів про послаблення

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Міська влада Києва підготувала перший етап виходу з карантину, який почне працювати з 12 травня у разі позитивної динаміки захворюваності на Covid-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. "Це не зняття, а послаблення", - уточнив він.

Відповідно до рішення уряду, в Україні, до 11 травня діє карантин.

За словами мера, на першому етапі в Києві планують таке:

відновити роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення

великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють

зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом й не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно

кав'ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс

дозволять роботу тимчасових споруд (кіосків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці

дозволять роботу адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів

відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей, якщо з дітьми, то двоє дорослих з двома дітьми.

зможуть працювати автокінотеатри.

За словами мера, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі.

"Метро в столиці відкриється за рішенням уряду", - додав Кличко.

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