12 травня відкриються парки, кав'ярні, кіоски та перукарні. Кличко розповів про послаблення
Міська влада Києва підготувала перший етап виходу з карантину, який почне працювати з 12 травня у разі позитивної динаміки захворюваності на Covid-19.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. "Це не зняття, а послаблення", - уточнив він.
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Відповідно до рішення уряду, в Україні, до 11 травня діє карантин.
За словами мера, на першому етапі в Києві планують таке:
- відновити роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення
- великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють
- зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом й не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно
- кав'ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс
- дозволять роботу тимчасових споруд (кіосків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці
- дозволять роботу адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів
- відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей, якщо з дітьми, то двоє дорослих з двома дітьми.
- зможуть працювати автокінотеатри.
За словами мера, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі.
"Метро в столиці відкриється за рішенням уряду", - додав Кличко.
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