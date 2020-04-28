Росія обійшла Іран за кількістю Covid-19 і вийшла на 8 місце в світі

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У Росії зареєстрували ще 6 411 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу там померли 72 людини.

Тепер у РФ загалом 93 558 виявлених випадків Covid-19 - за цим показником вона обігнала Іран і вийшла на восьме місце у світі.

Вчора Росія обігнала за кількістю виявлених випадків Китай - країну, де розпочалася світова пандемія та зареєстрували понад 83 тис. заражень.

Більше 40% нових випадків не мали клінічних проявів хвороби, кажуть в штабі при російському уряді.

Приблизно половина нових випадків - 3 075 хворих - у Москві. Тепер загальна кількість діагнозів у російській столиці зросла до 48 426.

За весь час пандемії у Росії зафіксовано 867 смертей від Covid-19, одужали 8 456 осіб.

За добу в країні померло 72 пацієнти з коронавірусом, 44 з них - у Москві.

Таким чином кількість жертв вірусу в російській столиці зросла до 479.

У світі

Загалом кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 3 млн людей.

Найбільше підтверджених випадків у США, Іспанії, Італії, Франції, Німеччині та Великій Британії.

Також до десятки країн з найбільшою кількістю хворих входять Туреччина, Росія, Іран та Китай.

Від хвороби по всьому світу померло вже більше 211 тис. людей.

Найбільше - у США, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії.

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