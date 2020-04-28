Копирайт изображения Рустам Гаджиєв

Десятки українців не можуть вилетіти з ОАЕ - там скасували вже другий спеціальний рейс, на який люди придбали квитки.

У МЗС кажуть, що незабаром питання вирішиться 3 та 9 травня будуть рейси в Україну.

Серед тих, хто не може дістатися додому, Рустам Гаджиєв, якому треба потрапити на батьківщину раніше - на похорон доньки.

Два скасовані рейси

"Перший рейс, який було скасовано, мав відбутися 25 квітня авіакомпанією Fly Dubai, яка оголосила про наміри здійснити низку репатріаційних рейсів у різні країни світу, зокрема в Україну", - розповідає BBC News Україна Аліна Корчакова, яка перебуває зараз в ОАЕ.

За її словами, той рейс скасували у ніч перед вильотом з невідомих причин.

Вона додає, що пасажирам треба було заплатити не лише за квитки (1900 дірхамів ОАЕ - близько 14 тис. грн), а й вартість проживання у санаторії у Ворзелі на обсервації після повернення - майже 9 тис. грн.

"Після скасування рейсу відшкодування можна отримати тільки у формі ваучера на майбутні подорожі. Але як стало зрозуміло, авіакомпанія не планує ще рейсів до Києва, тож кошти, витрачені на ці квитки, можна вважати втраченими", - констатує Аліна Корчакова.

Інший рейс було організувала компанія Air Arabia - він мав відбутися 28 квітня. Вартість квитка вже включала проживання у санаторії - близько 20,6 тис. грн за все.

У вечір перед вильотом Консульство Україні в ОАЕ повідомило про те, що скасували і його.

"Рейс авіакомпанії Air Arabia 28.04.2020 за маршрутом Шарджа - Київ не відбудеться у зв'язку з тим, що авіакомпанія не змогла отримати авіаційними каналами дозвіл на переліт", - написали у консульстві в групі "Захист українців у ОАЕ".

Копирайт изображения Facebook

Там додали, що Air Arabia має оперативно повернути кошти за квитки.

Аліна Корчакова підтверджує, що у листі від авіакомпанії обіцяють повернути гроші одразу після звернення пасажирів.

Самі ж українці, які вдруге не змогли вилетіти, зранку 28 квітня зібралися біля аеропорту, де їм повідомили, що згоду на виліт не дала українська сторона.

"Тепер незрозуміло, коли люди зможуть повернутися додому, багато хто у відчаї. Деякі витратилися на білети, які не відшкодовують. Навіть якщо організують рейс українських авіаліній, у багатьох просто не буде коштів їх придбати", - наголошує жінка.

Повернутися до доньки

Інший українець, який вдруге не зміг вилетіти з ОАЕ - Рустам Гаджиєв. В Україні у нього померла донька і чоловік сподівається встигнути попрощатися з нею.

"Якщо ви думаєте, що мертва дитина це найстрашніше, це не так. Страшно, що ти не можеш до неї приїхати. Не можеш утішити вбиту горем дружину", - написав він у Facebook.

"У мене немає ілюзій, що мені хтось щось винен, я не прошу грошей або безкоштовний квиток. Я купив квитки, але вже два рейси з ОАЕ скасували - на 25.04 і 28.04", - додає Рустам Гаджиєв.

"Я готовий пішки йти, будь-які стикування підійдуть. Допоможіть, будь ласка, попрощатися з моєю Євочкою", - звернувся чоловік до Facebook-спільноти.

Він розглядає можливість повернутися до України через Білорусь - туди нібито організовуються рейси з ОАЕ.

Утім, незрозуміло, що пропустять його в Білорусь, а потім звідти - в Україну.

Спецрейси 3 і 9 травня

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Обсервація - обов'язкова умова повернення

Напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що Україна відновлює спецрейси для українців, які повертаються на батьківщину.

Є серед списку міст, з яких вони будуть проводитися і Дубаї (попередній скасований рейс з ОАЕ мав вилітати з аеропорту Шарджа).

"Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення - у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції", - наголосив Криклій.

У вівторок вночі 259 українців вже повернулися на батьківщину з Маямі.

А у МЗС так пояснили BBC News Україна ситуацію з українцями в ОАЕ.

"На минулому тижні було прийнято новий порядок щодо самоізоляції осіб, які перетинають державний кордон, а саме запропоновано зареєструватись в електронному додатку "Дій вдома" для проходження самоізоляції за місцем проживання. Після доопрацювання причетними органами цього електронного сервісу, тільки сьогодні відновлюються евакуаційні польоти авіакомпаній", - повідомили дипломати.

У МЗС кажуть, що такі евакуаційні рейси вже розписані до 11 травня - у Бориспіль прибуватимуть по три рейси на день.

"Відповідно до цього графіку, авіакомпанія МАУ здійснить політ до Дубаї 03 травня. Авіакомпанії Fly Dubai та Air Arabia мають здійснити свої рейси до Києва 9 травня", - додали у МЗС.

Там кажуть, що посольство України в ОАЕ та консульство у Дубаї вже зареєстрували 521 людину для повернення в Україну.

Водночас Рустам Гаджиєв повідомив BBC News Україна, що для нього заявлені дати повернення - надто пізні.

"Про 3 травня і тим більше 9 травня мені не казали, але я й не розглядаю такі варіанти. Мені треба набагато швидше!" - написав він у коментарі.

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