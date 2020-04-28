Вівця втекла, її зловили через 7 років

Вівця втекла з ферми в Австралії під час масштабних пожеж у 2013 році. Тепер її випадково знайшли, і вона значно більша, ніж була.

Фермерка Еліс Ґрей та її родина наткнулись на тварину, коли робили барбекю. Її зловили і назвали Prickles (Пріклз), що у перекладі означає "колючки". Це пов'язано із новим, величезним, колючим руном тварини.

Але і це не надовго: 1 травня овечку пострижуть, а для її руна власники ферми вигадали благородну місію. Як і все зараз, вона буде пов'язана із захворюванням Covid-19.

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