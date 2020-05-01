Карантин, пенсії та газ. Що зміниться у травні

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У травні карантин можуть пом'якшити, пенсії - проіндексувати, а ціни на газ знизити. На українців також очікують кілька змін у відносинах з постачальниками комунальних послуг.

Карантин з пом'якшенням

Вже з 1 травня можуть відкритися деякі ринки. Але підставою для відкриття продуктових і аграрних ринків під час карантину буде рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

До 11 травня в Україні триватиме карантин.

Після цього, за рішенням уряду, деякі обмеження будуть зняті чи послаблені, а деякі залишаться. Зокрема, можуть відкрити парки і сквери, базари і невеликі магазини, перукарні.

Але громадський транспорт, очевидно, і надалі працюватиме з обмеженнями.

Утім, в уряді зазначають: якщо кількість випадків зараження на коронавірус буде зростати, чинні заборони збережуться.

Пенсії мають зрости

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Від 1 травня має початися індексація пенсій, яку очікували ще у березні.

За умовами пенсійної реформи, індексація пенсій залежно від середньої заробітної платні та інфляції має відбуватися автоматично. Перша автоматична індексація відбулася у березні 2019 року.

Очікувалося, що так само має статися і цього року. Проте цього року урядові довелося ухвалити окрему постанову, а також змінити бюджет, аби підвищити пенсії.

Зокрема, останніми змінами до бюджету витрати на Пенсійний фонд були збільшені на 30 млрд грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в середньому підвищення пенсій становитиме 260 грн, а мінімальне - 100 грн.

Як уточнили у Пенсійному фонді, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії буде меншим за 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Підвищену пенсію мають отримати 8,4 мільйона пенсіонерів.

На початок 2020 року 35% українських пенсіонерів отримували від 1 500 до 2 000 грн на місяць. Ще стільки ж - до 3 000 грн. До 4 000 грн отримують близько 12% пенсіонерів. Лише 2,3% пенсіонерів в Україні отримують понад 10 000 грн на місяць.

У квітні пенсіонерам, які отримують менше 5 000 грн, виплатили одноразову доплату в тисячу гривень.

А у травні одноразову доплату - від 900 до 4120 грн - мають отримати ветерани війни.

Газ і далі дешевшає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Газ і правда подешевшав, але не через виборчі обіцянки річної давнини

Ціни на газ для промисловості у травні знизяться приблизно на 15% проти квітня. Мінімальна ціна - для споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубів - становитиме 4 105,2 грн за тисячу кубів.

Якою буде ціна на газ для населення у цьому місяці стане відомо трохи згодом, але вже зараз можна сказати, що вона також буде меншою, ніж у квітні.

У квітні ціна газу для населення зменшилася на 15% проти березня, а від початку року впала на 38%, повідомляють в "Нафтогазі".

А от повністю ринковими ціни на газ для населення поки що не стануть.

Ринок відкладено, спецзобов'язання - залишаються

Від 1 травня 2020 року ціни на газ для усіх споживачів, включно з населенням, мали стати ринковими. Проте уряд продовжив покладати на "Нафтогаз" спецзобов'язання з продажу газу для потреб населення до 1 липня 2020 року, а для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року.

"Спеціальні зобов'язання", або ПСО (Public Service Obligation), означають, що той чи інший постачальник має продавати свою продукцію за пільговою ціною певним споживачам.

З осені 2015 року в Україні скасували державне регулювання цін на газ. Проте ринкові ціни за нього платить лише промисловість, тоді як населення і виробники теплової енергії все ще платять за газ за пільговими розцінками, а "Нафтогаз" уповноважений урядом постачати газ цим споживачам.

Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок газу з 1 травня цього року, після завершення опалювального сезону. Тепер це відкладається.

Тривалий час встановлення ринкових цін на газ для всіх споживачів було умовою співпраці з МВФ, а невиконання цієї умови ставало причиною того, що Україна не могла отримати гроші від головного міжнародного кредитора.

Нині Україна також веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці та тлі уповільнення економіки та пікових боргових виплат.

Ремонт труби - справа індивідуальна

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відтепер офіційно: ремонт труби в домі - за окрему плату

З 1 травня завершується перехідний період і набувають чинності нові норми закону "Про житлово-комунальні послуги", схваленого ще у 2017. Частина з них працює вже рік - від травня минулого року. Запровадження інших відклали на цей рік.

Згідно із законом, до 1 травня 2020 року співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління були зобов'язані визначитись, як організують свої відносини з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електроенергії і природного газу), а виконавці комунальних послуг - укласти зі співвласниками договори.

Загалом, згідно із законом, мешканці багатоповерхівок мають три варіанти договорів із постачальниками комунальних послуг:

індивідуальний договір,

колективний договір,

договір у статусі колективного споживача.

Споживання електрики та газу можливе тільки на підставі індивідуальних договорів. А всі інші послуги - опалення, постачання води та водовідведення, вивіз сміття - можуть здійснюватися за різними договорами.

Плата за саму послугу та абонплата є регульованими, вони будуть відображені у платіжках, а от вартість обслуговування мереж всередині будинку є ринковою, тобто про її розмір співвласники мають домовлятися з надавачем послуги.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, або не погодили з виконавцем розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 1 травня 2020 має бути укладено індивідуальний договір.

Такий договір, зокрема, не включає плату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це означає, що за ліквідацію аварій всередині будинку - наприклад, прорив труби, - його мешканці повинні будуть платити самі.

Як роз'яснювали в уряді раніше, до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону про ЖКП, плата за комунальні послуги підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення нараховуватиметься відповідно до договорів, укладених до 1 травня 2019.

Крім того, за законом про ЖКП, з 1 травня почне діяти норма про пеню за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Проте пеня не стосуватиметься боргів, накопичених до травня цього року.

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