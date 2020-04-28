Як Швеція хоче подолати коронавірус без карантину

Кореспонденти BBC поїхали до Швеції, щоб подивитися, як ця країна живе без карантину в розпал пандемії.

У Швеції від коронавірусу померло вже понад 2 тисячі людей. У сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії, де діють карантинні заходи, сумарна кількість померлих становить близько 800 людей.

А от у Швеції продовжують працювати ресторани і школи. Людей закликають дотримуватися соціальної дистанції, найстаршим радять не виходити з дому, але повноцінного карантину, кажуть представники влади, не буде.

Наслідки такої ризикованої гри з пандемією можна буде точно оцінити лише за декілька місяців. Може, шведи знають щось таке, чого не знають в інших країнах світу?

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