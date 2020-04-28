Пандемія "може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей"

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Фонд ООН з народонаселення оприлюднив прогноз про потенційні наслідки пандемії коронавірусу і пов'язаних із нею карантинних обмежень.

За оцінками Фонду, пів року карантинних заходів призведуть до того, що близько 47 мільйонів жінок із країн з низьким та середнім рівнем доходу втратять доступ до ефективних контрацептивів, наслідком чого стануть до семи мільйонів незапланованих вагітностей.

Окрім того, карантин сприяє зростанню рівня домашнього насильства - за 6 місяців обмежень кількість випадків домашнього насильства може зрости, за оцінками фахівців, до 31 мільйона.

Почастішання випадків домашнього насильства на тлі карантину вже фіксують у багатьох країнах. Про це свідчать як дедалі більша кількість дзвінків на гарячі лінії, так і кількість звернень жертв насильства до правоохоронців.

Є дві причини того, чому пандемія сприяє гендерному насильству, пояснюють у Фонді ООН.

Перший - збої в роботі та фінансуванні соціальних програм запобігання насильству, друга - карантин і вимоги залишатися вдома, через які жертви змушені більше часу проводити наодинці зі своїми кривдниками.

Ще один невтішний прогноз

Раніше Голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі зробив ще один невтішний прогноз щодо наслідків пандемії: за його словами, за найгіршого розвитку подій, вона може призвести до голоду "біблійного масштабу".

За його оцінками, кількість людей, що голодує, у світі може зрости майже удвічі - з 135 до 250 мільйонів.

У зоні найбільшого ризику - країни, вражені військовими конфліктами, економічною кризою та кліматичними змінами: передусім це Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Судан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті.

"Якщо не почати діяти прямо зараз - забезпечити доступ до продовольства, не допускати перебоїв з фінансуванням і торгівлею, - то ми можемо стикнутися з голодом біблійського масштабу вже за кілька місяців. Час не на нашому боці", - сказав Девід Бізлі.

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