У місті атомників спалах коронавірусу: мер поскаржився в СБУ на священників УПЦ МП

Копирайт изображения УНІАН Image caption Хмельницька АЕС у Нетішині

Мер міста Нетішин Олександр Супрунюк, у якому працює Хмельницька АЕС, заявив про спалах коронавірусу.

Він пов'язав це з діяльністю церкви УПЦ Московського патріархату, вже подав скаргу щодо злочину до СБУ й прогнозує рекорд із захворювання.

Мер наполягає, що церква грубо порушувала карантин, закликала ходити до храмів і проводила зібрання на великодні свята.

Атомна станція переводить працівників, які відвідували храми на свята, на дистанційну роботу.

Олександр Супрунюк повідомив, що в місті, яке, як і решту міст-атомників, давно закрили на карантин, вже 8 заражень коронавірусом, і всі вони пов'язані з церквою.

Якщо підозри масового зараження працівників атомної станції найближчими днями підтвердяться, то АЕС переведуть на казармовий карантинний режим.

"Маємо вісім підтверджених. З перших тестів, які відправлені в неділю, у шістьох людей виявлено COVID. Священник, диякон, лікар, яка була в церкві й тісно контактувала з хворими, та ще три - сім'я священника", - написав мер на своїй сторінці у Facebook.

Він також закликав усіх мешканців міста, які на Великдень ходили на службу до церкви, звернутись до сімейних лікарів.

Він написав заяву про злочин до СБУ, вважаючи, що священники УПЦ МП свідомо порушували карантинні вимоги та навіть погрожували поліції.

Копирайт изображения ХАЕС Image caption Кафедральний собор Ікони Божої Матері Неопалима Купина в Нетішині

Пресслужба атомної станції повідомила, що взяла на контроль працівників, які відвідували місця масового скупчення людей - храми та церкви.

"Їх максимально вивели на дистанційну форму роботи", - заявила пресслужба.

Один зі священників УПЦ МП з центрального собору Нетішина, з яким зв'язалось ВВС News Україна, відмовився коментувати цю ситуації та слова мера.

"Я не буду нічого вам казати", - сказав він.

Розлючений мер

В інтерв'ю місцевому виданню Ye.ua він деталізував ситуацію.

У суботу в місті виявили перших двох хворих. Одна з них - жінка, яка працювала на атомній станції.

"Проблема в тому, що ця працівниця атомної станції мала доступ до тих об'єктів, де працює оперативний персонал АЕС", - вказав мер. Є підозри, що перша хвора могла принести інфекцію з Почаєва, додав мер.

Він каже, що інша жінка - дружина священника, яка захворіла, - також працює на атомній станції.

"Тобто наразі двоє підтверджених працівників атомної станції", - повідомив Олександр Супрунюк.

Працівникам зробили майже сто тестів і влада готується до найгіршого.

"Боюсь, що певні рекорди ми поб'ємо", - додав він.

У разі поширення інфекції станцію переведуть на казармовий режим - звідти ніхто не зможе виїхати.

За словами мера, звернення до СБУ та поліції про злочин пов'язане з поведінкою церковників перед Великоднем та ігноруванням заборон.

"Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів найбільша проблема була із священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували спустити собак, якщо з'явиться поліція на території (храмів - Ред.)", - заявив він.

Влада вказує, що у церкві, буцімто, закликали ігнорувати хворобу. Там проводили масові щібрання вірян на Вербну неділю та Великдень.

Також у церкві проводили обряд оливопомазання, який передбачає тісний контакт зі священником.

При цьому керівник міста наполягає, що ситуація з церквою не є політичними переслідуваннями, адже є об'єктивні порушення.

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