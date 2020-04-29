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Бельгійці добре відомі тим, що полюбляють картоплю фрі, зазвичай щедро политу майонезом. І тепер фермери закликають співгромадян їсти її принаймні двічі на тиждень.

Ромен Кулс зі спілки виробників картоплі Belgapom каже, що це питання виживання, оскільки основному експортному сектору загрожує занепад через коронавірусну кризу.

На бельгійських складах зібралося вже близько 750 000 тонн картоплі, оскільки попит на неї різко знизився.

"Давайте всі їстимемо картоплю фрі двічі на тиждень, а не лише раз", - закликав пан Кулс.

З середини березня у Бельгії закрили ресторани та багато інших ринків збуту для виробників картоплі. Скасування безлічі весняних та літніх фестивалів у країні також додало їм проблем.

Більше того, постраждала й міжнародна торгівля картоплею. Бельгія є одним із найбільших світових експортерів картопляної продукції, зокрема замороженої картоплі фрі. Вона щороку продає понад 1,5 млн тонн до понад 100 країн.

Чи не єдиний позитив у цій історії полягає в тому, що Belgapom тепер щотижня постачатиме 25 тонн картоплі так званим продовольчим банкам у Фландрії - благодійним організаціям, які годують нужденних. Інакше вона б просто згнила, повідомляють бельгійські ЗМІ.

"Таким чином, частину картопляних запасів все ж використають, і чудова їжа, над вирощуванням якої наші фермери так наполегливо працювали, не пропаде", - розповіла Brussels Times фламандська міністерка сільського господарства Хільде Кревіц.

Джон Ван Мерхеґе, який вирощує картоплю, розповів телеканалу RTBF, що він сумнівався, що отримає хоч якісь пристойні пропозиції від заводів з переробки картоплі на надлишки своєї сировини.

"У найкращому випадку, якщо вони куплять щось додатково, то заплатять 15 євро за тонну - в 10 разів менше від ціни, зазначеної в контрактах. 15 євро - та ціна, яку вони дають за переробку картоплі на корм для тварин!"

Ще один виробник, який відмовився назвати своє ім'я, закликав федеральний уряд Бельгії надати допомогу. За його словами, Нідерланди дають своїм виробникам 50 євро за тонну, натомість у Бельгії нічого подібного немає.

Картопляна криза вразила також О-де-Франс, сусідній французький регіон, де розташований Кале. Там майже 500 000 тонн картоплі досі чекають споживачів - і, швидше за все, не дочекаються.

Тим часом, RTBF повідомляє, що деякі надлишки запасів можуть стати біопаливом для виробництва електроенергії.

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