Уже 8 українців померли від Covid-19 за кордоном. В Україні хворих майже 12 тис.

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Станом на ранок 3 травня в Україні лабораторно підтвердили 11 913 випадки коронавірусної інфекції, повідомляє Центр громадського здоров'я.

За минулу добу додалося 502 нових хворих. Найбільше їх виявили у Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській (45) областях.

Водночас МЗС повідомляє, що за кордоном від Covid-19 помер восьмий громадянин України.

Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив УНІАН, що чоловік помер у Швеції.

"2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", - сказав він.

Усього від початку епідемії в Україні провели 129 723 ПЛР-тестів.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1 818) та Києві (1 511).

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, переважна більшість із них - старші за 50 років.

Водночас одужали від коронавірусу вже 1 547 пацієнтів.

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