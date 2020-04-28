Провідна лікарка, що боролася з Covid-19 у Нью-Йорку, наклала на себе руки
Американська лікарка Лорна Брін, яка перебувала на передовій боротьби з Covid-19 у Нью-Йорку, наклала на себе руки.
"Вона намагалася виконувати свою роботу і це її вбило", - заявив у розмові з виданням The New York Times батько померлої.
Нью-Йорк є епіцентром поширення коронавірусу в США. Тут померли понад 17 тисяч людей, тоді як по всій країні - понад 56 тисяч.
За словами батька Лорни Брін, востаннє, коли вони розмовляли, вона здалася йому "відстороненою" і розповідала про те, як пацієнти з Covid-19 помирають ще до того, як медики встигають вивезти їх з машини швидкої допомоги.
"Вона справді перебувала на передовій боротьби. Вона є жертвою так само, як усі інші, хто загинув ", - каже батько померлої.
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Лорна Брін очолювала департамент невідкладної допомоги в лікарні на Манхеттені, куди потрапили чимало хворих на Covid-19.
У заяві лікарні про смерть пані Брін її називають героїнею.
Нещодавно вона сама підхопила коронавірус, після чого її відправили на самоізоляцію. Через півтора тижні Брін спробувала повернутися до роботи, але її знову відправили додому.
Вона пішла з життя у Шарлоттсвілі, штат Вірджинія, де перебувала разом із родиною.
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