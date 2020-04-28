Мера Праги взяли під охорону. ЗМІ пишуть, його життю може загрожувати Росія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зденек Гржиб заявив, що його взяли під охорону, але не пояснив чому

Мер Праги Зденек Гржиб підтвердив, що перебуває під охороною. Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що йому загрожує небезпека.

За даними чеського видання Respekt, близько трьох тижнів тому в країну прибув "співробітник російської спецслужби" з дипломатичним паспортом на ім'я громадянина РФ.

Автомобіль на дипломатичних номерах доставив його в російське консульство у Празі. Джерела Respekt твердять, що в багажі чоловіка могла бути отрута під назвою рицин.

Натомість речник президента Росії Дмитро Пєсков вже заперечив цю інформацію, а дані чеських журналістів назвав фейком.

Офіційно чеська влада не підтверджувала інформацію про можливий замах на Зденека Гржиба. Respekt цитувало неназвані джерела у спецслужбах.

Причину того, чому його взяли під цілодобову охорону, не називає і сам Гржиб.

Водночас у розмові з Російською службою BBC він розповів, що раніше написав заяву до чеських органів, в якій повідомив, що кілька разів бачив поблизу свого дому одну й ту саму людину. Але він не знає, чи має приставлена до нього охорона якийсь стосунок до цієї заяви.

Також він додав, що якщо його вб'ють, "це означатиме, що російські спецслужби перетнули червону лінію". При цьому Гржиб не підтвердив ані те, що на нього можуть планувати замах, ані те, що це якось пов'язано із Росією.

Нещодавно мер Праги схвалив рішення про перейменування площі, де розташоване посольство РФ, на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова. Відтоді Росія вже змінила адресу посольства, пишуть чеські ЗМІ.

Деякі інші міста - зокрема Вашингтон і Вільнюс - також перейменували вулиці поблизу російських посольств на честь Нємцова.

Окрім того, у Празі раніше демонтували пам'ятник радянського маршала Івана Конєва, що також викликало гнів Москви.

"Сюжет для шпигунського трилера"

Роб Кемерон, кореспондент BBC у Празі

Джон Ле Карре пише більшість своїх шпигунських трилерів, сидячи у Корнуоллі, але якщо йому потрібно трохи натхнення, то йому варто подумати про поїздку до Праги. Звісно, після карантину.

Ця екстраординарна історія про шпигунів може стати натхненням для його наступного твору. Я навіть написав для нього два перші абзаци:

"Чорний Mercedes з російськими дипломатичними номерами під'їжджає до празького аеропорту. Підтягнутий чоловік із дипломатом у руці застрибує в авто. Машина рушає з місця так різко, що залишає за собою хмару пилу.

Офіцер Секретної інформаційної служби стискає паперову чашку з-під кави й викидає її в смітник. Спостерігаючи за від'їжджаючим лимузином, він підносить руку до обличчя й промовляє кілька слів чеською мовою".

Але уся ця історія - як ці два абзаци - теж вигадка? Ідея, що ГРУ вб'є мера європейського міста, - це, звісно, фантазія.

Дзвінки до кількох високопоставлених джерел не підтверджують нічого. Усі щось чули. Ніхто не може цього підтвердити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонтаж пам'ятника радянського маршала Івана Конєва

На питання BBC про те, чи шкодує пан Гржиб про своє рішення щодо перейменування площі, він відповів: "Я б не змінив нічого".

Ондржей Кундра, автор статті в Respekt, розповів Російській службі BBC, що чоловік, який прибув до Праги три тижні тому, "працює в одному з підрозділів російської розвідки".

"Чеська поліція отримала конкретну інформацію про нього і його сприйняли як реальну загрозу для... місцевих політиків, які упродовж останніх місяців, потрапили під критику Кремля", - сказав журналіст.

У матеріалі Respekt йдеться, що під охорону також взяли й Ондржея Коларжа - голову адміністрації 6-го району Праги.

Останнім часом і Гржиб, і Коларж припускалися критичних висловлювань на адресу російської влади.

Зюзанна Стічова, речниця міністра закордонних справ Чехії заявила BBC, що не коментуватиме інформацію, оприлюднену в ЗМІ, але додала, що її відомство працює зі спецслужбами й "адекватно реагує на всі поради та інформацію про потенційні загрози, яку ми отримуємо".

"Фактом залишається те, що кілька тижнів тому належним чином оформлений російський дипломат повернувся до Праги з робочої поїздки і в аеропорту його зустріли колеги", - сказала пані Стічова.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!