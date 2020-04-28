Чи зможуть українці виїхати на заробітки? Випуск новин

  • 28 квітня 2020

У випуску 28 квітня:

  • Чому Україна не хоче дозволяти чартери із заробітчанами до ЄС? І як зараз можна виїхати на сезонні роботи?
  • Врожаї в Європі гниють на полях через брак збирачів городини. Чи будуть цього літа на прилавках доступні овочі?
  • Стратегія без карантину. Чи правильний шлях обрала Швеція у боротьбі із коронавірусом?
  • Вівця, що любить побути наодинці. Сім років не стрижена здичавіла тварина повернулася на ферму.

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