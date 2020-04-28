Чи зможуть українці виїхати на заробітки? Випуск новин
У випуску 28 квітня:
- Чому Україна не хоче дозволяти чартери із заробітчанами до ЄС? І як зараз можна виїхати на сезонні роботи?
- Врожаї в Європі гниють на полях через брак збирачів городини. Чи будуть цього літа на прилавках доступні овочі?
- Стратегія без карантину. Чи правильний шлях обрала Швеція у боротьбі із коронавірусом?
- Вівця, що любить побути наодинці. Сім років не стрижена здичавіла тварина повернулася на ферму.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!