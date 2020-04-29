Від коронавірусу в США померло більше американців, аніж під час війни у В'єтнамі

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Кількість американців, які померли від Covid-19, перевищила кількість загиблих під час війни у ​​В'єтнамі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США від коронавірусу померло майже 60 тисяч людей.

За 20 років війни у ​​В'єтнамі армія США втратила вбитими, померлими у полоні й зниклими безвісти близько 58 тисяч людей.

У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила мільйон людей — це найвищий показник у світі.

Усього у світі коронавірус підтвердити у трьох мільйонів та понад 100 тисяч людей.

Невтішний прогноз

Один з провідних лікарів-консультантів Білого дому, доктор Ентоні Фочі, попередив, що спалах коронавірусу ще далеко не закінчився. За його словами, країна може пережити погану осінь, якщо дослідникам не вдасться знайти ефективне лікування.

Доктор Фочі заявив, що вірус неминуче повернеться. За його словами, взагалі не факт, що інфекція зникне улітку.

Напередодні президент США Дональд Трамп запропонував дослідити, чи можна лікувати Covid-19 ультрафіолетом та ін'єкціями дезінфекційних засобів.

За це припущення його жорстко розкритикувала медична спільнота.

Попри розпал епідемії, у 40 штатах США пройшли акції протесту проти карантину. Мітингувальники вважають, що, вводячи обмежувальні заходи, влада зазіхає на права і свободи громадян.

За офіційною інформацією, станом на кінець квітня втратили роботу і вже звернулися по допомогу 26 мільйонів американців.

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