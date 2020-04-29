Пентагон розсекретив відео про "НЛО". Що на них?

Копирайт изображения US Department of Defense Image caption Ось так виглядав один з "непізнаних літаючих об'єктів", які зняли американські пілоти

Міноборони США опублікувало три розсекречені відео "непізнаних повітряних явищ", які раніше вже були "злиті" журналістам, як "відео по НЛО".

У Пентагоні пояснили, що вирішили так прояснити ситуацію про те, чи справді ці ролики зняли американські військові.

Раніше два з цих відео вже публікувало видання New York Times, а третє - уфологістське об'єднання колишнього вокаліста панк-гурту Blink-182 Тома Делонга.

Після їх оприлюднення багато уфологістів заявили, що на роликах зафіксовані кораблі прибульців - "непізнані літаючі об'єкти", НЛО.

Що на відео?

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Перше відео було зняте у 2004 році й опубліковане New York Times у 2007 році.

На ньому два пілоти винищувача Військово-морських сил США зафільмували об'єкт, який летів над поверхнею Тихого океану за 160 км від берега.

Два інших відео відзняті у 2015 році й оприлюднені у 2017 році.

На них видно літаючі об'єкти, один з яких обертається.

Також чути слова пілота: "Подивись на це, чувак! Воно крутиться!"

Льотчики припускали, що це могли бути дрони.

У Пентагоні відзначили, що ці відео не розкривають якісь принципово важливі військові об'єкти чи системи та не впливають на розслідування порушень повітряного простору "непізнаними повітряними явищами".

Міністерство оборони США також додало, що хоче таким чином розвіяти непорозуміння про те, чи справжні ці відео та чи є ще схожі ролики (тобто американські військові дають зрозуміти, що більше справжніх відео "НЛО" від ВМФ США немає).

"Повітряні явища на цих відео залишаються у статусі "непізнаних", - відзначили у Пентагоні.

А уфолог-музикант Том Делонг подякував всім, хто допомагав йому та його організації "підвести уряд США до початку важливої розмови".

Водночас фанати комедійного мультсеріалу "Рік і Морті" почали жартувати, що насправді вся історія - це реклама нового сезону.

Джонатан Маркус, кореспондент з питань безпеки:

Захоплення усім незбагненним ніколи не зникало. А феномен НЛО, ймовірно, найбільш потужний з цих історій - він поєднує незвідані питання про те, чи є ще світи поза нашим з конспірологічними теоріями щодо дій влади, особливо влади США.

Сотнями років люди дивилися у небо й намагалися пояснити таємничі вогні та об'єкти там. Утім сучасні теорії НЛО походять з 1947 року, коли фермер у штаті Нью-Мексико знайшов уламки, як тоді думали, літаючої тарілки. Зараз вважається, що це були рештки повітряної кулі, яку використовували у секретній програмі стеження за Радянським Союзом.

Пізніше імідж "центру дослідження НЛО" отримала випробувальна база найновіших літаків у Неваді, відома також як "Зона 51" (Area 51). Саме там, відповідно до конспірологів, американська влада намагалася приборкати технології прибульців.

З роками більшість "позаземних" теорій були розвінчані.

Але у 2017 році Пентагон зрештою визнав, що у нього справді була довготривала програма дослідження ймовірних НЛО - зараз згорнута.

Зараз Військово-морські сили США називають незрозумілі об'єкти "непізнаними повітряними явищами". Але цей вираз не витіснить абревіатуру, що міцно увійшла у колективну підсвідомість та апелює до фундаментального питання: чи справді ми одні у всесвіті?

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